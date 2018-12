La data da segnare in rosso sul calendario è il 29 novembre. Si tratta del giorno in cui Miley Cyrus pubblicherà il suo prossimo singolo, “Nothing Breaks Like a Heart”, un brano che arriva a più di un anno di distanza dal suo ultimo lavoro in studio, “Younger Now”. Non si sa se questo nuovo singolo anticipi o meno un nuovo disco completo.



“Nothing Breaks Like a Heart”: il nuovo singolo di Miley Cyrus



Ad annunciare l’uscita del brano è stata la stessa cantante, tramite un post che ha pubblicato sui suoi canali social. Si tratta del video di un cuore spezzato, su uno sfondo nero, e con una didascalia breve, semplice, ma decisamente efficace: 11/29, la data di uscita della canzone. Il pezzo è stato prodotto da Mark Ronson, tra i più apprezzati producer a livello mondiale, con cui l’artista si era fatta ritrarre in studio di registrazione alcune settimane fa.

Il singolo è il primo pezzo che esce dopo “Younger Now”, il sesto album in studio di Miley Cyrus, uscito poco più di un anno fa, il 29 settembre del 2017.

Intorno a questo nuovo brano vige ancora il silenzio assoluto, sia per quanto riguarda la parte musicale che testuale, dato che il suo annuncio è arrivato quasi all’improvviso.

Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e sarà acquistabile in copia fisica e in digital download. La copertina del singolo rappresenta un grande cuore spezzato di color argento, su uno sfondo nero.

Chi è Miley Cyrus



Miley Cyrus è un’artista statunitense a tutto tondo, essendo sia cantante che attrice. È nata a Nashville nel ’92 e ha raggiunto la fama giovanissima, grazie al suo ruolo da protagonista nella serie TV targata Disney Channel “Hannah Montana”. È proprio nella sitcom che la Cyrus inizia parallelamente il suo percorso da cantante, interpretando nove brani della colonna sonora del telefilm. La carriera da cantante vera e propria inizia nel 2007, con la pubblicazione del disco “Meet Miley Cyrus”. Ne seguiranno altri cinque: “Breakout” nel 2008, “Can’t Be Tamed” nel 2010, “Bangerz” nel 2013, “Miley Cyrus & Her Dead Petz” nel 2015 e, appunto, il recente “Younger Now”, uscito a settembre dello scorso anno.

Il mistero intorno al singolo



Da mesi la cantante aveva oscurato le sue pagine social, facendo alimentare tra il suo pubblico la speranza che qualcosa bollisse in pentola. E, infatti, così era. Certo, i fan hanno dovuto aspettare però la bellezza di tre mesi prima che l’artista statunitense facesse sapere qualcosa di nuovo.

Il nuovo singolo sarà presentato in anteprima mondiale il prossimo 7 dicembre, durante la trasmissione britannica “The Graham Norton Show”, in cui Miley Cyrus è stata invitata in qualità di ospite speciale.