Questa notte si è tenuta la trentaseiesima edizione dei Video Music Awards, uno degli eventi mediatici più importanti, attesi e seguiti al mondo. Sebastian Maniscalco ha condotto la serata in diretta dal Prudential Center di Newkark, New Jersey, Stati Uniti d’America.

Ogni anno la manifestazione premia i grandi protagonisti della musica consegnando riconoscimenti a coloro che nei mesi precedenti hanno spiccato per originalità, talento e successo.

Video Music Awards: il trionfo di Taylor Swift

Taylor Swift e Ariana Grande sono state le protagoniste della serata, infatti le due popstar si sono presentate ai nastri di partenza con ben dodici nomination a testa chiudendo la serata con tre vittorie ciascuna, a pari merito con Billie Eilish. La cantante di “Look What You Made Me Do” ha trionfato nella categoria più ambita “Video of the Year” grazie al capolavoro “You Need to Calm Down”, un inno a sostegno della comunità LGBTQ+ che le ha permesso di vincere anche il premio come “Video for Good”.

Negli anni i Video Music Awards (qui potete trovare tutti i look più iconici) hanno regalato esibizioni entrate nella storia della musica pop, come dimenticare ad esempio la performance di Britney Spears con un serpente giallo intorno al collo? Scopriamo ora le cinque esibizioni più belle di quest’anno.

Taylor Swift

Taylor Swift (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) è stata la protagonista assoluta della serata. La cantante si è esibita sulle note di “You Need To Calm Down”, proponendo una scenografia molto simile a quella del video ufficiale, e con il nuovo singolo “Lover”.