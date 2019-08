Video Music Awards: le esibizioni più iconiche

@Getty Images

Dal serpente di Britney Spears al bacio tra Madonna e le due Principesse del Pop . I Video Music Awards sono uno degli eventi mediatici più attesi dell'anno, scopriamo insieme le cinque esibizioni più iconiche della manifestazione.

Nel corso degli anni i Video Music Awards hanno regalato performance entrate nella storia della musica. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua trentaseiesima edizione, non è soltanto il momento per premiare gli artisti di maggior successo dei dodici mesi precedenti è ma anche l’occasione per dare vita a momenti iconici del pop. Se dicessi un serpente giallo sulle spalle di una cantante o un bacio tra la Regina del pop (qui potete trovare tutte le foto più belle di Madonna) e le due Principesse del pop? Da Michael Jackson a Britney Spears, sono tanti gli artisti che hanno reso questo evento uno dei più importanti a livello mediatico. Britney Spears - “I’m a Slave 4 U” Non credo esista un’esibizione più iconica di questa. Facciamo un salto indietro di diciotto anni e arriviamo al 2001, Britney Spears ha solo diciannove anni ma non ci sono dubbi su quello che sarà il suo futuro. L’artista sale sul palco per esibirsi sulle note di “I’m a Slave 4 U”, il resto è storia. La Principessa del Pop mette in piedi una scenografia che riporta gli spettatori all’interno di una giungla, un nutrito corpo di ballo la affianca, i suoi abiti sexy la rendono una delle donne più desiderate al mondo, a un certo punto Brit decide di riscrivere la storia della musica entrando in scena con un serpente sulle spalle. Uno dei momenti più iconici di sempre.

Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera, Missy Elliot - “Like a Virgin”, “Hollywood”, “Work It”

Da moltissime persone questa performance viene considerata come il passaggio di testimone ufficiale. Madonna chiama sul palco Britney Spears e Christina Aguilera (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante) per mettere in piedi una delle esibizioni più discusse di sempre.

La Regina del Pop sposa le due giovani stelle delle musica, baci saffici, coreografie mozzafiato, tutto praticamente perfetto. Le tre protagoniste della musica pop insieme sullo stesso palco.



Britney Spears - “Gimme More”

Il 2007 è entrato nella storia come l’anno dell’esplosività di Britney Spears, Lindsay Lohan e Paris Hilton. Le tre ragazza di Hollywood hanno riempito pagine e pagine di giornali facendo parlare tutto il mondo delle loro uscite serali. In questo momento Britney (qui potete trovare tutte le foto più belle della popstar) è sotto l’occhio dei media per la sua caduta, la risalita sembra impossibile ma la Principessa del Pop è pronta per risorgere come un’araba fenice.

La cantante sorprende tutti salendo sul palco per esibirsi con “Gimme More”, il primo singolo estratto dall’album “Blackout”. Britney dimostra di non avere rivali, il risultato è soltanto uno: la Principessa del Pop è tornata ed è pronta per brillare ancora per molti decenni.

Lady Gaga - “Applause”

È il 2013 quando Lady Gaga porta “Applause” sul palco dei Video Music Awards. La cantante ha deciso di sorprendere il pubblico omaggiando i suoi precedenti video musicali, il risultato è strabiliante. Lady Gaga cambia continuamente outfit sul palco, gli occhi di tutto il mondo sono puntati su di lei.

Michael Jackson - "Don't Stop 'Til You Get Enough, “The Way You Make Me Feel”, “Scream”, “Beat It”, “Black or White”, “Billie Jean", "Dangerous”, "You Are Not Alone"

Nessuna introduzione può minimamente spiegare la performance del Re del Pop. Michael Jackson si esibisce con un suo medley, la durata è di quindi minuti. Da vedere almeno una volta nella vita.