Un’icona di portata mondiale, una bellezza mozzafiato che lascia tutti senza parole, Jennifer Lopez è tra le più grandi artiste di questo secolo. J.Lo non si è solo imposta come cantante vendendo decine e decine di milioni di copie, ma è riuscita anche ad ottenere successi straordinari nel mondo del cinema, della televisione e in quello della moda.

Jennifer Lynn Lopez, questo il suo nome all’anagrafe, fa il suo debutto nel mercato discografico circa 20 anni fa, era infatti il maggio del 1999 quando “If You Had My Love” si affacciava al mondo facendo da apripista al primo disco di inediti “On the 6”, il resto è storia, infatti il singolo si rivela subito in una hit mondiale da milioni di copie diventando anche la 46° canzone più venduta negli Stati Uniti nell’ultimo decennio del secolo scorso.

Nel corso degli anni J.Lo ha saputo differenziarsi dagli altri artisti grazie a uno stile personale e riconoscibile in cui ha mescolato sonorità pop a ritmi più urban e latini a seconda dei dischi. Infatti, l’artista ha saputo sperimentare egregiamente la commistione di generi differenti affermandosi così a livello mondiale; da sottolineare che Jennifer non è soltanto stata capace di pubblicare dischi di successo in lingua inglese ma ha anche saputo affermarsi con album in lingua spagnola. Un fenomeno senza precedenti.

“Love Don't Cost a Thing”

Una chiamata al fidanzato che dice di non poter rientrare, la sofferenza di essere circondata da regali quando in realtà si vorrebbe soltanto un po’ di affetto, “Love Dont’ Cost a Thing” è una delle canzoni più celebri di Jennifer la cui bellezza rimane intatta anche a distanza di quasi vent’anni. Nel video vediamo la cantante togliersi di dosso i regali di un fidanzato assente e correre in spiaggia perché come canta: “You think the money that you make / Can substitute the time you take / Take the keys here to my heart / Then you can win my heart, and get what's in my heart / I think you need to take some time / To show me that your love is true / There's more than dollar signs in you / Then you can win my heart, and get what's in my heart”.