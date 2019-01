Jennifer Lopez si mostra su Instagram senza trucco, fan in delirio

Il 24 luglio Jennifer Lopez compirà 50 anni ma a vedere dalla foto pubblicata su Instagram sembrerebbe proprio che l’artista abbia fatto un patto per l’eterna giovinezza. Lo scatto ha fatto il giro del web lasciando di stucco tutti, son passati 17 anni da quando l’artista affermava di essere ancora “Jenny from the Block” ma a quanto pare, almeno per lei, sembra passata al massimo una manciata di mesi.

Sangue latino, corpo mozzafiato e un talento che spazia dal cinema alla moda fino, ovviamente, alla musica, J.Lo in oltre vent’anni di carriera si è imposta come un fenomeno mediatico di portata mondiale diventando tra le icone più influenti e popolari del nostro periodo. Se da un lato la bravura di Jennifer è sempre stata sotto gli occhi di tutti, dall’altro la bellezza non è stata da meno. Impossibile dimenticare il Jungle Dress firmato Versace, ovvero il vestito verde indossato in occasione dei Grammy Awards del 2000, che divenne un’icona del nuovo millennio tanto che un suo duplicato è oggi esposto al Grammy Museum.

Una foto che testimonia una bellezza senza tempo

Veniamo ora però alla foto che tanto ha colpito il web. Jennifer Lopez è sempre molto presente sui social comunicando giornalmente con i fan grazie a profili seguiti da milioni di persone; ad esempio, solo su Instagram vanta oltre 85 milioni di follower che tiene costantemente aggiornati sulla sua vita, soprattutto quella dietro ai riflettori.

Nei giorni scorsi l’artista ha pubblicato una foto in cui si mostra completamente al naturale, senza trucco e con capelli legati, il risultato? Un’ondata di apprezzamenti che hanno fatto si che lo scatto facesse il giro dei social. Il pubblico è letteralmente rimasto basito dalla bellezza della cantante che dimostra almeno vent’anni in meno, ad aggiungere ancora più valore l’utilizzo dell’hashtag #lovemeasIam.

Infatti, se da un lato Jennifer Lopez ha fatto della sensualità un punto di forza stupendo con abiti e mise provocanti, dall’altro si è sempre messa in prima linea per la lotta a favore delle uguaglianze di genere e in sostegno delle donne. La foto ha ottenuto oltre 2 milioni di like e più di 25.000 commenti in cui gli utenti hanno sottolineato la bellezza e il coraggio dell’artista a mostrarsi per come è realmente.

Un successo planetario

Parlare della carriera di J.Lo non è facile, infatti ci troviamo davanti a un’artista che in oltre vent’anni ha spaziato in più settori ottenendo riconoscimenti ovunque. Per quanto riguarda il cinema, l’artista ha sperimentato diversi ruoli ma tra tutti è sicuramente diventata un punto di riferimento per le commedie romantiche, pensiamo ad esempio a Shall We Dance con Richard Gere e a Prima o poi mi sposo con Matthew McConaughey che hanno incassato rispettivamente più di 170 e oltre 90 milioni di dollari al botteghino.

Grande successo anche per i suoi ruoli televisivi e per il suo lavoro come imprenditrice nel campo della moda, ma sicuramente il suo punto di forza è la musica con album e singoli che hanno riscritto la storia della musica pop, basti pensare a Waiting for tonight, On the floor o Love Don't Cost a Thing con vendite totali che superano 80 milioni di copie.