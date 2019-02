Jennifer Lopez, 50 anni il prossimo 24 luglio, sembra proprio aver stretto un patto con il diavolo. La cantante, attrice, ballerina e imprenditrice non teme il passare del tempo e a 49 anni da sfoggio di un fisico da far invidia alle ventenni.

In questi giorni JLo sta prendendo lezioni di pole dance in vista delle riprese di Hustlers, il nuovo film in cui interpreterà una ballerina. Alexander Rodriguez, ex giocatore di baseball e fidanzato dell’artista dal 2017, ha ripreso le prove condividendole sul suo profilo Instagram, il video ha immediatamente fatto il giro dei social.

Nel filmato si vede una bellissima Jennifer Lopez struccata esercitarsi con la pole dance sulle note del grande classico (I've Had) The Time of My Life, Oscar per la miglior canzone nel 1988 e colonna sonora dell’indimenticabile Dirty Dancing. L’artista da prova di grande sensualità mostrando un corpo stupefacente che la rende ancora una delle donne più sexy del pianeta.

Jennifer Lopez: bellezza e talento senza tempo

Nei giorni scorsi Jenny from the Block è tornata al centro dei media per la pubblicazione di una foto in cui si è mostrata completamente struccata mandando in delirio i fan per la sua bellezza senza tempo.

In quasi vent’anni di carriera JLo si è imposta come una delle donne più influenti del pianeta nel mondo dello spettacolo passando da ruoli cinematografici in pellicole di successo alla realizzazione di prodotti con la sua firma fino a una carriera da cantante che l’ha resa tra le donne di maggior successo di sempre nella storia musicale con album e singoli che hanno venduto milioni e milioni di copie.

A quasi 50 anni Jennifer Lopez non sembra assolutamente voler mollare il colpo e preferisce tenersi stretto lo scettro di Hollywood continuando a far impazzire il pubblico per bellezza e talento. Inoltre, in vista dell’importante compleanno, JLo ha deciso di festeggiarlo nel migliore dei modi, ovvero con il tour It’s My Party: The Live Celebration con cui toccherà le principali città americane nei mesi di giugno e luglio 2019.

Alexander Rodriguez: l’amore di Jennifer Lopez

La vita sentimentale di JLo è sempre stata sotto la lente d’ingrandimento dei media: dal fidanzamento con Ben Affleck alla lunga relazione con Marc Anthony. Dal 2017 l’artista è felicemente fidanzata con Alexander Rodriguez; la coppia è molto presente sui social condividendo continuamente momenti di felicità e vita familiare.