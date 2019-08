Video Music Awards 2019: annunciati i performer della serata

Grandissima attesa per i Video Music Awards . Nel corso degli anni l'evento ha regalato momenti indimenticabili per la storia della musica pop, tra questi l'esibizione iconica di Britney Spears sulle note di "I'm A Slave 4 U". Scopriamo i performer di quest'anno.

Dalla passeggiata indimenticabile di Britney Spears con un serpente al collo al medley di quindici minuti di Michael Jackson passando per il bacio di Madonna alla Principessa del Pop e a Christina Aguilera (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante di “Dirrty”).

Nel corso degli anni i Video Music Awards sono stati teatro di esibizioni che hanno fatto la storia del pop facendo discutere il pubblico di tutto il mondo, come non citare ad esempio il cambio di immagine attuato da Miley Cyrus che nel 2013 spiazzò milioni di persone riempendo pagine e pagine di giornali nelle settimane successive?

Video Music Awards: l’evento

Tra pochissimi giorni Sebastian Maniscalco, classe 1973, condurrà la 36° edizione di uno degli eventi musicali più importanti al mondo, in diretta dal Prudential Center di Newark, New Jersey. In queste ore il sito ufficiale della cerimonia sta annunciando i vari performer che avranno il compito di allietare e movimentare la serata con esibizioni che non passeranno di certo inosservate.

Video Music Awards: Missy Elliot si esibirà in un medley

Il primo grande nome annunciato è quello di Taylor Swift (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante di “Look What You Made Me Do”) che nelle scorse ora ha rivelato la tracklist ufficiale del nuovo album “Lover”; la cantante si presenterà ai nastri di partenza come l’artista più nominata, a pari merito con Ariana Grande, con ben dodici candidature. Un’altra performer molto attesa dal pubblico è sicuramente Missy Elliot che salirà sul palco per ritirare il premio “Michael Jackson Video Vanguard” esibendosi in un medley dei suoi brani più celebri.

Video Music Awards: i performer della serata

La serata sarà divisa tra main-show e pre-show, in quest’ultima parte vedremo l’astro nascente del pop Ava Max, Megan The Stallion e il gruppo CNCO, celebre per la collaborazione con le esplosive Little Mix sulle note di "Reggaetón Lento (Remix)”.

Tornando alla parte principale dei Video Music Awards, saliranno sul palco i Jonas Brothers che nei giorni scorsi hanno pubblicato il video ufficiale del nuovo singolo “Only Human”, la grande rivelazione dell’anno Lizzo, Big Sean, Bad Bunny, Lil Nas X, la coppia formata da Camilla Cabello e Shawn Mendes, Normani e molti altri artisti.

Ecco la lista completa di tutti gli artisti annunciati fino ad oggi:

Pre-show

Ava Max

Megan Thee Stallion

CNCO

Main show

Taylor Swift

Missy Elliot

Jonas Brothers

Big Sean con ASAP Ferg

Rosalía con J Balvin e Ozuna

Lizzo

Shawn Mendes e Camila Cabello

Bad Bunny

Lil Nas X

Normani

H.E.R.