Ariana Grande lancia il profumo "Thank u next"

Ariana Grande , classe 1993, si prepara a lanciare il profumo " Thank U, Next ", ispirato al suo ultimo disco di inediti. L'annuncio del progetto è avvenuto tramite social .

Ariana Grande è inarrestabile. L’ultimo album della popstar, classe 1993, ha scalato le classifiche di tutto il mondo imponendo la cantante come una delle artiste più popolari e di maggior successo degli ultimi anni.

Ariana Grande: una popstar di successo

L’esplosione mediatica di Ariana (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) parte dalla televisione, il debutto discografico avviene nel 2013 con l’album “Yours Truly” che ottiene un ottimo riscontro a livello internazionale. Il 2014 è l’anno di uscita di “My Everything” che ufficializza il talento musicale della cantante che lancia singoli in grado di vendere centina di migliaia di copie, tra questi spiccano “Problem” con Iggy Azalea e “Break Free” con Zedd, quest’ultimo fresco della collaborazione con Katy Perry.

“Dangerous Woman” è il terzo disco di inediti, le aspettative sono alte e Ariana non delude, i singoli “Into You” e “Focus” vendono oltre 400.000 copie soltanto negli Stati Uniti d’America. Nonostante i numerosi e continui successi, la cantante non si ferma e nel 2018 lancia un quarto album, intitolato “Sweetener”, quando poi tutti pensavano che l’artista fosse pronta per un periodo di riposo, ecco arrivare “Thank U, Next” che stravolge le regole del mercato.

Ariana Grande: l’album “Thank U, Next”

Il quinto album di inediti si allontana dal pop dei primi dischi per avvicinarsi a sonorità più dark, questa nuova scelta stilistica di Ariana spiazza, ma il pubblico e la critica accolgono positivamente la decisione, il resto è storia.

Il singolo da cui prende il nome l’album diventa un fenomeno mediatico di portata mondiale, grazie anche al video ufficiale che rende omaggio a “Mean Girls”, l’iconico film con protagonista Lindsay Lohan (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attrice), che supera quattrocento milioni di visualizzazioni su YouTube in circa otto mesi.

Ariana Grande: in arrivo il profumo “Thank u, Next”

Dopo il successo dell’album, Ariana ha deciso di lanciare un profumo ispirato proprio al disco, ecco infatti arrivare “Thank U, Next”, la nuova fragranza dell’artista realizzata in collaborazione con Ulta Beauty e disponibile a partire dal 18 agosto.

L’annuncio di questo nuovo progetto è avvenuto tramite il profilo Instagram, il post ha subito entusiasmato i fan tanto da contare al momento oltre cinque milioni dl like.