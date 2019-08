Un’artista senza precedenti che dopo decenni di attività continua ancora a influenzare società e musica, una combattente che grida al mondo i suoi ideali battendosi per i più deboli, una donna in grado di far discutere tutto il mondo, stiamo ovviamente parlando di Madonna, una delle artiste più influenti e rivoluzionarie di sempre.

Nei giorni scorsi la Regina del Pop ha festeggiato il suo sessantunesimo compleanno regalandosi una festa circondata da alcuni dei suoi affetti più cari.

Madonna: il nuovo album "Madame X"

In queste settimane la Regina del Pop è alle prese con la promozione di “Madame X”, il nuovo album di inediti che ha riscosso grandi consensi da parte della critica internazionale. Il nuovo disco della cantante presenta influenze portoghesi e ritmi latini che lo hanno reso uno dei lavori più originali degli ultimi mesi.

Parallelamente all’uscita dell’album, Madonna (qui potete trovare tutte le foto più belle della Regina del Pop) ha anche pubblicato i video ufficiali di numerosi singoli accompagnando il pubblico in un viaggio tra musica e immagini come solo lei è in grado di fare. I filmati distribuiti toccano varie e importanti tematiche, come ad esempio l’utilizzo delle armi negli Stati Uniti d’America all’interno di “God Control”.

Madonna: la festa di compleanno

Venerdì 16 agosto Madonna ha festeggiato sessantuno anni. Nonostante i numerosi impegni promozionali, la cantante ha deciso di concedersi qualche momento di relax per celebrare al meglio l’importante traguardo. L’artista ha documentato tutto sul suo profilo Instagram che vanta oltre quattordici milioni di persone che ogni giorno seguono la sua vita tra shooting, concerti, viaggi e momenti di vita privata.

Nei giorni scorsi la cantante ha pubblicato alcuni video della festa in cui è possibile vedere i figli cantarle “Your Song” di Elton John e l’artista scatenarsi in pista mostrando un fisico straordinario.