Taylor Swift: annunciata la tracklist del nuovo album "Lover"

Diciotto brani, due featuring e quattro canzoni già pubblicate. Venerdì 23 agosto Taylor Swift invaderà le classifiche con il nuovo album “Lover”, enormemente atteso da parte del pubblico e della critica. Nelle score settimane la cantante di “Look What You Made Me Do” ha conquistato i social con il video ufficiale di “You Need To Calm Down”, inno LGBTQ+ che vanta la presenza di numerose celebrity, tra le quali Ciara, Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Adam Lambert e Katy Perry.

Nel corso della sua carriera Taylor ha infranto numerosi record diventando una delle artiste di maggior successo dell’ultimo decennio, come dimostrato anche dalla recente classifica Forbes che la vede sul gradino più alto del podio delle artiste più pagate dell'anno.

“Lover”: l’attesa è alle stelle

I lavori precedenti della cantante si sono rivelati grandissimi successi commerciali, ad esempio l’ultimo album “Reputation” è riuscito a vendere oltre due milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America e a raggiungere la prima posizione in molte nazioni, tra le quali Australia, Giappone, Norvegia, Spagna e Regno Unito.

Da sottolineare anche il responso dei singoli, ad esempio “We Are Never Ever Getting Back Together”, “Shake It Off” e “Blank Space” hanno venduto oltre quattro milioni di copie soltanto sul suolo a stelle e strisce.

“Lover”: la tracklist dell’album

Nei giorni scorsi l’artista (qui potete trovare tutte le foto più belle di Taylor Swift) ha rivelato la tracklist ufficiale del nuovo disco tramite il suo profilo Instagram che conta oltre centoventi milioni di follower. Ecco tutti i brani presenti all’interno di “Lover”: