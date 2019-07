Forbes: Taylor Swift e Kylie Jenner sono le donne più pagate al mondo

Ogni anno Forbes stila l’attesissima classifica delle celebrity più pagate al mondo, pochi giorni fa è stata finalmente resa nota la lista del 2019. Grande sorpresa per le prime posizioni che vedono il trionfo tutto femminile di due delle donne più famose dello showbiz internazionale.

Taylor Swift e Kylie Jennifer: il loro trionfo

Taylor Swift e Kylie Jenner hanno conquistato i vertici dell’ambita classifica piazzandosi rispettivamente al primo e al secondo posto. Le ragazze hanno superato tutti i più grandi nomi dello showbiz internazionale: da Beyoncé Knowles a Jay-Z passando per Rihanna ed Elton John.

Taylor Swift (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante) si è classificata al primo posto con 185 milioni di dollari, secondo posto per l’influencer della famiglia Kardashian con 170 milioni di dollari, staccato Kanye West che si deve accontentare della medaglia di bronzo per i suoi 150 milioni di dollari.

Taylor Swift: una carriera d’oro

Taylor Swift è reduce da un periodo di grande successo, infatti nelle scorse settimane la cantante ha annunciato l’uscita del nuovo album “Lover”, anticipato dal singolo “Me!” con Brendon Urie e da “You Need To Calm Down”, un brano a sostegno della comunità LGBTQ+, il cui video ufficiale ha superato 75 milioni di visualizzazioni, complice anche la presenza di Katy Perry.

L’artista, classe 1989, si prepara ora a sconvolgere le classifiche mondiali con il nuovo disco, in uscita il 23 agosto 2019, dopo gli straordinari successi ottenuti dai suoi album precedenti, tutti in grado di vendere milioni di copie nel mondo, ad esempio il disco “1989” fu in grado di vendere oltre sei milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America.

Kylie Jenner: un'ascesa da record

Continua inarrestabile l’ascesa di Kylie Jenner, modella e influencer, che negli ultimi anni si è imposta come una delle celebrity più famose al mondo. Il suo profilo Instagram conta oltre 140 milioni di follower che la rendono la quarta donna più seguita al mondo dopo Ariana Grande, Selena Gomez e Kim Kardashian (qui potete trovare le foto dell'abito shock di Kim).