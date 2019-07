Nonostante le numerose difficoltà della vita, Ariana Grande continua a inseguire i propri sogni percorrendo una carriera fatta di successi straordinari e tenendo per mano i suoi fan.

Ariana Grande: la stella del pop

Una voce unica, da alcuni paragonata a quella dell’iconica Mariah Carey, e brani che hanno scalato le classifiche di tutto il mondo vendendo milioni di copie ovunque. Ariana è sicuramente uno degli astri più brillanti del pop internazionale e nonostante la sua giovane età, la vita non le ha fatto sconti mettendola davanti a situazioni davvero difficili.

Ariana Grande: le lacrime per gli ex fidanzati

Nelle ultime ore la cantante è al centro dei media per le plausibilissime reazioni avute in occasione di due concerti: la prima è stata a giungo quando si è commossa sul palco di St Louis sulle note di “R.E.M.”, brano scritto per il suo ex fidanzato Pete Davidson con cui ha interrotto la relazione lo scorso autunno, la seconda è stata durante il concerto di Pittsburgh, città natale del suo ex fidanzato Mac Miller, morto a soli 26 anni nel settembre del 2018.

Nelle ore successive Ariana ha scritto una lettera ai suoi fan per raccontare le emozioni provate in questo periodo, ma dopo poco tempo l’artista ha rimosso le parole dai social. Non si è fatta attendere la reazione da parte dei suoi fan che le hanno inviato migliaia di commenti per mostrarle vicinanza e appoggio.

Ariana Grande: “thank u, next”

Nel novembre del 2018 Ariana (qui puoi trovare tutte le foto più belle della cantante) ha pubblicato “thank, u next”, brano dedicato alle sue quattro principali relazioni, comprese ovviamente quelle con Mac Miller e Pete Davidson. Il brano ha riscosso un successo planetario vendendo oltre un milione di copie soltanto negli Stati Uniti d’America.

Grandi apprezzamenti da parte dei fan e della critica che hanno amato il suo coraggio di mettersi a nudo nella musica, questa una parte dedicata proprio alla sua vita sentimentale: “Thought I'd end up with Sean / But he wasn't a match / Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh / Even almost got married / And for Pete, I'm so thankful / Wish I could say, / “Thank you" to Malcolm / ‘Cause he was an angel / One taught me love / One taught me patience / And one taught me pain / Now, I'm so amazing / I’ve loved and I've lost / But that's not what I see / So, look what I got / Look what you taught me / And for that, I say / Thank you, next”