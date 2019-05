Billboard Music Awards, tra i vincitori Blake e Ariana Grande

I Billboard Music Awards hanno incoronato Drake come l’artista più premiato nella storia di uno dei più importanti premi musicali statunitensi. Sono ben 12 i premi conquistati in questa edizione e porta così a 27 le statuette conquistate dal rapper. Grazie all’exploit di quest’annata, ha superato Taylor Swift, che attualmente è ferma a 23. Oltre a vincere, Drake ha conquistato il premio per il miglior artista e ha vinto anche nelle categorie miglior artista uomo, miglior artista di una canzone streaming, miglior artista rap e miglior disco per “Scorpion”. La cerimonia, tenutasi l’1 maggio, è stata condotta da Kelly Clarkson, mentre l’artista con più nomination è stata Cardi B, con ben 21 candidature in 18 categorie dominando completamente la scena. Ad attirare le attenzioni del pubblico anche l'esibizione di Madonna insieme a Maluma per presentare il nuovo singolo "Medellin". Una performance spettacolare nella quale la popstar è stata anche affiancata da 4 ologrammi di se stessa. Non solo però Madonna nell’evento tenutosi al MGM Garden Arena di Las Vegas, tra gli artisti che si sono esibiti anche Mariah Carey, BTS con Halsey, i Jonas Brothers, Khalid e Taylor Swift, che ha presentato il suo nuovo singolo "Me" insieme ai Panic! at the Disco.

L'esibizione di Mariah Carey e il discorso di Drake

In particolare Mariah Carey si è esibita in un medley dei suoi successi, tra cui “Always be my baby”, “Emotions”, “We belong together” e “Hero”, con Kelly Clarkson pronta a ricordare che si trattava di brani scritti dall'artista. Per il discorso di ringraziamento per l'Icon Award di quest'anno, la cantante introdotta sul palco da Jennifer Hudson, si è lasciata andare con parole sincere e divertenti, ricordando anche i momenti drammatici della carriera e tutti gli "up & down", i suoi su e giù emotivi. L’evento di quest’anno è stato segnato in maniera particolare anche da “Game of Thrones”. Joe Jonas, l'ultimo dei tre fratelli Jonas non ancora sposato, ha approfittato della trasferta a Las Vegas per sposarsi con la sua compagna Sophie Turner, protagonista del telefilm. L'altra sorella Stark, invece, Arya, è stata espressamente citata da Drake nel suo discorso di ringraziamento per i premi ricevuti. Dopo la mamma, il rapper, ha ringraziato Arya Stark «per il lavoro fatto la scorsa settimana» facendo riferimento alla terza puntata del Trono di Spade andata in onda nei giorni scorsi.

