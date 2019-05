Taylor Swift: il nuovo singolo è "Me": il video

Il videoclip di Taylor Swift per il singolo “ME!” anticipa l’uscita del nuovo album. Con lei nel cortometraggio c’è Brendon Urie dei Panic! At the Disco

Il videoclip di Taylor Swift per il suo nuovo singolo, “ME!”, è un concentrato di riferimenti, dettagli da cogliere e allusioni all’uscita di quello che sarà il suo prossimo album. Dopo il successo di “Reputation”, infatti, “ME!” è il nuovo singolo che promette, con risultati che già profumano di record, una nuova era musicale e, ancora una volta, una nuova Taylor Swift.

ME!, il nuovo singolo di Taylor Swift

Un tripudio di colori pastello, coreografie, gatti e “easter eggs” in pieno stile Swift. Stiamo parlando del nuovo singolo, “ME!”, in featuring con Brendon Urie dei Panic! At The Disco. Il brano è uscito ufficialmente il 26 aprile 2019 e già dai primi minuti i fan lo stavano passando al setaccio. Parlando con i suoi ammiratori nel corso di un Q&A su YouTube, infatti, la Swift aveva dichiarato: «Per quanto riguarda gli easter eggs, ce ne sono molti, in questo video. Alcuni li riconoscerete subito, mentre per altri ci vorrà un po’ prima che possano rivelare il loro significato nascosto. Oddio, perché sto parlando come uno stregone?» Il risultato è stato evidente: 100 milioni di visualizzazioni in meno di 4 giorni, e i numeri continuano a salire vertiginosamente. Poche ore fa, “ME!” è diventato il video Vevo con il maggior numero di visualizzazioni entro le prime 24 ore di pubblicazione, ottenendo più di 65 milioni di click e superando anche il record di “Thank U, Next” di Ariana Grande, che ne aveva portati a casa "solo" 59 milioni.

Per quanto il video sia uno dei più visti e amati di YouTube, l’implacabile Taylor Swift ha spiegato che la partita non è ancora finita: «Siete riusciti a trovare praticamente tutto, eccetto forse il segreto più grande di questo video. Il più ovvio. Eppure non se n’è accorto nessuno».

Il titolo del nuovo album (e del secondo singolo)

A quanto pare, Taylor Swift avrebbe nascosto il titolo del prossimo album in arrivo all’interno del video di “ME!”, facendo la stessa cosa anche con il titolo del secondo singolo. Ancora nessuno è riuscito a dare una risposta ufficiale a questi piccoli, grandi enigmi, ma di certo la campagna marketing ad essi legata ha prodotto risultati senza precedenti. Attualmente, Taylor Swift è una delle 8 musiciste su YouTube che, in tutto il mondo, hanno raggiunto e superato i 30 milioni di subscribers: un risultato eccellente che evidenza la sua capacità di sfruttare i social.

Reputation

La promessa di un nuovo disco arriva a due anni di distanza dal successo globale di “Reputation”, disco uscito il 10 novembre 2017 per la Big Machine Records. Prodotto da Jack Antonoff, Max Martin, Shellback e la stessa Swift, il disco includeva anche una leggendaria collaborazione con il cantautore britannico Ed Sheeran e un featuring con il rapper americano Future. Il tour “Reputation” ha incassato oltre 345.7 milioni di dollari, divenendo il secondo tour più remunerativo dell’anno 2018. Il singolo di testa della release è stato l’indimenticabile “Look What You Made Me Do”.