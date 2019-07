Uno dei musical più magici e popolari di sempre sta per sbarcare al cinema. Poche ore fa è stato pubblicato l’atteso trailer di “Cats”, il film diretto da Tom Hooper che ha riunito un cast di star mondiali per una delle pellicole più discusse dell’anno.

“Cats”: il trailer

Nelle scorse ore Universal Pictures ha pubblicato il trailer di “Cats” sul suo canale YouTube. Il filmato, dalla durata di circa due minuti e mezzo, mostra le prime immagini di quella che sarà una delle pellicole più controverse di sempre, infatti nel giro di poco tempo il video ha suscitato tanta curiosità e numerosi commenti da parte del pubblico per la scelta stilistica di unire live action e computer graphic.

Il trailer mostra alcune sequenze del film in cui canto, danza ed emozioni si mescolano per dare vita a uno spettacolo unico. Nel filmato vediamo anche tutti i protagonisti del film muoversi tra scene di ballo e siparietti divertenti per poi lasciare spazio all’annuncio dell’imminente uscita internazionale, prevista al momento per il 20 dicembre 2019.

Il video ha immediatamente conquistato il pubblico social e in meno di dodici ore il trailer ha ottenuto oltre 1.700.000 visualizzazioni su YouTube.

“Cats”: il cast

Le più grandi stelle della musica internazionale riunite all’interno della stessa pellicola. Il primo nome è quello della talentuosissima Jennifer Hudson, una delle voci più belle della musica pop, vincitrice di un Oscar a soli 25 anni come “Miglior attrice non protagonista” per “Dreamgirls” e di ben due Grammy Awards: nel 2009 per il “Miglior album R&B” grazie al disco “Jennifer Hudson” e nel 2017 per il “Miglior album di un musical teatrale” con “The Color Purple”.

Nel cast troviamo poi altre due stelle della musica pop: Taylor Swift, da poco eletta da Forbes come l’artista più pagata del 2019, e Jason Derulo che ormai da dieci anni è in cima alle chart di tutto il mondo grazie a singoli come "Don't Wanna Go Home”, “Want to Want Me”, "Secret Love Song" con le Little Mix e "The Other Side”.

Ci saranno poi l’ironico conduttore televisivo James Corden, l’iconica Judi Dench, l’amato Idris Elba, lo strepitoso Ian McKellen, la travolgente Rebel Wilson (qui potete trovare tutte le foto più belle dell'attrice) e la debuttante Francesca Hayward.