Rebel Wilson: le foto più belle dell'attrice

Esuberante e travolgente come poche, Rebel Wilson si sta pian piano imponendo come volto comico del cinema statunitense. Dopo avere frequentato l'Australian Theatre for Young People, l'attrice è apparsa in numerose trasmissioni televisive diventando uno dei comici più apprezzati del piccolo schermo. Trasferitasi da Sydney a New York, si è subito distinta anche per le sue capacità di scrittura. Divenuta sceneggiatrice e produttrice, ha debuttato al cinema con “Fat Pizza” nel 2003. Tantissimi i film prettamente comici dove è stata un'autentica mattatrice. Da “Le amiche della sposa” a "Notte al museo – Il segreto del faraone”.

Nel 2013 ha conquistato un MTV Movie Awards per la miglior perfomance emergente nel film “Voices”. Ora è protagonista al cinema con Anne Hathaway nel film "Attenti a quelle due", remake del film "Due figli di..." del 1988. L’attrice è anche produttrice della pellicola e non è la prima volta che ricopre i due ruoli. Quest'anno ha prodotto e interpretato la commedia "Non è romantico", film diretto Todd Strauss-Schulson dove recita da protagonista accanto a Liam Hemsworth, Adam DeVine e Priyanka Chopra.

Un anno ricco di impegni per l'attrice australiana che ha già in programma tanti altri progetti. Rebel Wilson apparirà in un remake di "Private Benjamin", inoltre è stata scritturata per il film "The Social Life" al fianco di Amanda Seyfried e apparirà nel dramma dark comico di Taika Waititi "Jojo Rabbit" nei panni di Fraulein Rahm. Infine l'attrice produrrà e reciterà l'adattamento cinematografico del fumetto "Image Crowded" e farà parte del musical "Cats" dove interpreterà il ruolo di Jennyanydots.