"Don't Call Me Angel" di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey fuori il 13 settembre

La data di uscita di " Dont' Call Me Angel " non è più un mistero. Ariana Grande , Lana Del Rey e Miley Cyrus si preparano per conquistare le classifiche di tutto il mondo.

Finalmente Elizabeth Banks ha svelato la data di uscita dell’atteso singolo che vede unite tre delle artiste più popolari e talentuose degli ultimi anni. Poche ore fa la regista di “Charlie’s Angels” ha annunciato la distribuzione del brano tramite un breve video sul profilo Twitter ufficiale della pellicola.

“Don’t Call Me Angel”: l’uscira

“Don’t Call Me Angel” è la canzone che vede insieme Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey (qui potete trovare tutte le foto più belle della regina dark del pop) per quella che si preannuncia come una delle collaborazioni più esplosive dell’anno. Il brano sarà la colonna sonora del film diretto da di Elizabeth Banks, presente anche in qualità di attrice.

La canzone sarà disponibile a partire dal 13 settembre 2019, grande entusiasmo da parte del pubblico di tutto il mondo che non vede l’ora di poter ascoltare le tre artiste insieme.

“Charlie’s Angels”: in arrivo il film di Elizabeth Banks

Il film è pronto a invadere le sale cinematografiche tra poche settimane, la sua uscita negli Stati Uniti d’America è infatti prevista per il 15 novembre 2019. La pellicola vede come protagoniste Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska che interpreteranno rispettivamente Sabina Wilson, Elena Houghlin e Jane Kano. Nel cast anche Sam Claflin, Noah Centineo, Patrick Stewart e Djimon Hounsou.

Il film è il terzo della serie che esalta e celebra il girl power dopo i due film con protagoniste Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu in grado di incassare oltre 250.000.000 di dollari con ogni titolo.

Miley, Lana e Ariana: il pop di successo

Lana, Ariana e Miley rappresentano una garanzia per la musica pop, infatti nel corso degli ultimi anni le tre artiste hanno venduto milioni di album diventando tra le cantanti più popolari al mondo.

In attesa dell’uscita di “Don’t Call Me Angel, Ariana continua a inanellare numerosi consensi con l’ultimo disco “Thank U, Next”, Miley ha appena lanciato il nuovo singolo “Slide Away” e Lana l’album “Norman Fucking Rockwell!”.