Lucy Liu ha la sua stella nella Hollywood Walk of Fame

Un riconoscimento che ha permesso anche una storica reunion. Lucy Liu ha festeggiato la preziosa stella Hollywood Walk of Fame insieme a Drew Barrymore e Cameron Diaz riformando l’indimenticabile trio delle Charlie’s Angels.

Da astro brillante del mondo dorato di Hollywood ad avere una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame. Lucy Liu è la nuova artista a ottenere il prezioso riconoscimento simbolo di popolarità e talento riconosciuti in tutto il mondo.

Nel corso della sua carriera Lucy Liu ha inanellato numerosi successi imponendosi come una delle attrici più amate e seguite dal pubblico.

Mercoledì 1° maggio l’artista ha ricevuto l’ambito riconoscimento assegnato a coloro che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dell’intrattenimento. Lucy Liu, classe 1968, ha festeggiato il traguardo dando vita a una reunion storica, le cui foto hanno subito fatto il giro del web.

Lucy Liu, Drew Barrymore e Cameron Diaz

La cerimonia di consegna ha visto presenziare niente di meno che Drew Barrymore e Cameron Diaz, protagoniste insieme a Lucy degli indimenticati e indimenticabili “Charlie's Angels” e “Charlie's Angels - Più che mai”, due delle pellicole più iconiche della storia della settima arte.

Era il 2000 quando il primo film faceva il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, “Charlie’s Angels” si rivelò un successo straordinario al botteghino incassando oltre 260 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di circa 90 milioni. Inoltre la pellicola risultò essere anche il quattordicesimo film più visto dell’anno negli Stati Uniti d’America grazie a un incasso finale di oltre 125 milioni di dollari su suolo americano.

Nel 2003 è la volta del sequel e i risultati non si fanno attendere, infatti “Charlie's Angels - Più che mai” incassa circa 259 milioni di dollari in tutto il mondo; in questa pellicola troviamo anche un’altra grande star di Hollywood, ovvero Demi Moore, che ieri ha voluto essere presente alla cerimonia di Lucy Liu.

La storica reunion ha subito catturato l’attenzione dei presenti e dei media che dopo quasi vent’anni hanno potuto ammirare le attrici insieme. Inoltre, nonostante sia passato del tempo, le ragazze hanno mostrato grandissimo affiatamento, simbolo di come la loro amicizia non sia stata forte soltanto sul set ma lo sia tutt’ora anche lontano dai riflettori.