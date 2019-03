Non sempre la fine di una relazione importante coincide con la nascita di un rapporto di affetto con l'ex partner, anzi, è molto più probabile che i due ex non si rivolgano più la parola o decidano che le loro strade restino separate per il resto della vita. Tuttavia questo non è il caso di Bruce Willis e Demi Moore che per molti anni hanno formato una delle coppie più influenti e popolari dello show-biz internazionale.

Bruce e Demi: una lunga storia d’amore

L’incontro tra Bruce e Demi avviene negli anni ’80, la complicità tra i due attori americani è fortissima e il 21 novembre 1987 decidono di sposarsi. Nel 1988 nasce la prima figlia Rumer, tre anni dopo è la volta di LaRue e infine nel 1994 di Tallulah Belle. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine e così il rapporto tra Bruce e Demi inizia a sgretolarsi fino alla separazione avvenuta nel 2000.

Dopo la fine del loro matrimonio Bruce e Demi optano per un rapporto pacifico, anche in favore dell’amore per le figlie e a distanza di quasi vent’anni la loro relazione è più forte che mai, come testimoniato anche dall’evento appena accaduto.

Bruce ed Emma: il rinnovo delle promesse

Emma Heming, classe 1978, è stata tra le modelle più famose del primo decennio del nuovo millennio. La sua carriera inizia da giovanissima e la bellezza la porta a sfilare per i brand più famosi a livello internazionale. Il 21 marzo 2009 Emma corona il suo sogno sposando Bruce sulle isole caraibiche Turks e Caicos e unendosi sei giorni dopo a Beverly Hills con una cerimonia civile dal valore legale. Dal loro amore nascono due bambine: nel 2012 arriva Mabel e nel 2014 è la volta di Evelyn Penn.

A dieci anni di distanza dal fatidico “sì”, Bruce ed Emma hanno deciso di rinnovare le loro promesse e per l’occasione hanno voluto presenti tutte le persone a loro più care, tra queste anche Demi Moore.



A testimonianza dell’evento le foto pubblicate da Emma sul suo profilo Instagram. Il primo scatto mostra un romantico bacio tra lei e l’attore, la seconda è invece un ritratto della famiglia allargata in cui è possibile scorgere anche una sorridente Demi Moore.