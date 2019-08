Demi Lovato festeggia il compleanno con Ariana Grande

Demi Lovato ha tagliato il traguardo dei ventisette anni festeggiando quest’importante data al fianco di una delle sue amiche più strette e celebri al mondo, ovvero Ariana Grande.

Demi Lovato: una serata con Ariana Grande

Ieri sera la cantante di “Cool For The Summer” ha presenziato il concerto di Ari scatenandosi insieme al produttore svedese Max Martin e al manager Scooter Braun. La cantante ha postato numerosi video sul profilo Instagram che conta oltre settantatré milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita. I filmati postati mostrano l’artista ballare e cantare sulle note dei brani più famosi della collega, a cui ha rivolto numerosi complimenti per il concerto.

Dopo il termine della serata, Demi ha trascorso alcuni momenti insieme agli affetti più cari con cui ha spento le candeline sull’immancabile torta di compleanno, al suo fianco sempre Ariana Grande (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante di “Thank u, next”).

Demi Lovato: una stella del pop

Nei mesi scorsi Demi Lovato (qui tutte le foto più belle) è tornata al centro dei media per un nuovo periodo di difficoltà, tuttavia la cantante sembra ora essersi completamente ripresa mostrando una grandissima energia e un’immensa voglia di ritornare sulle scene musicali.

Nel corso della carriera Demi ha lanciato album e singoli divenuti tormentoni in tutto il mondo, ad esempio il suo ultimo progetto discografico “Tell Me You Love Me” ha conquistato un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre un milione di copie.

Grandi consensi anche per i singoli estratti, tra i quali “Sorry Not Sorry” che ha scalato le classifiche di tutto il mondo conquistando numerose certificazioni, tra le quali un disco di diamante in Brasile, tre dischi di platino in Canada e ben quattro dischi di platino in patria.

Negli anni precedenti Demi ha collezionato anche prestigiosi riconoscimenti grazie a “Cool For The Summer”, “Heart Attack”, “Let It Go” e molti altri brani, apprezzamenti anche da parte della critica che le ha consegnato due nomination ai Grammy Awards come “Best Pop Vocal Album” per “Confident” e come “Best Pop Duo/Group Performance” per “Fall In Line” con Christina Aguilera (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante di “Genie In A Bottle”).