Barbra Streisand, duetto a sorpresa con Ariana Grande

Un evento inaspettato che ha subito mandato in visibilio il pubblico: Ariana Grande ha duettato a sorpresa con Barbra Streisand sulle note di " No More Tears (Enough is Enough) ".

Ariana Grande non si ferma mai. Dopo il successo dell’ultimo disco “Thank U, Next”, la giovanissima popstar ha deciso di lanciare una nuova fragranza che prende il nome proprio dall’album. L’annuncio è avvenuto tramite il suo seguitassimo profilo Instagram, infatti Ariana è la donna con più follower al mondo grazie agli oltre centosessanta milioni di seguaci ed è il terzo account della piattaforma dopo quello dell’app e quello del calciatore Cristiano Ronaldo.

Negli ultimi mesi Ariana si è concentrata sulla promozione del disco di inediti che ha riscosso grandi consensi a livello mondiale sia da parte del pubblico sia da parte della critica che hanno apprezzato le nuove influenze del lavoro. Ieri sera la cantante, classe 1993, si è resa protagonista di un evento inaspettato.

Barbra Streisand: duetto inaspettato con Ariana Grande

La giovane stella del pop (qui potete trovare tutte le foto più belle di Ariana) ha raggiunto a sorpresa Barba Streisand in occasione del suo concerto a Chicaco, il risultato è stato strepitoso. Le due artiste si sono esibite insieme su “No More Tears (Enough is Enough)” mandando in visibilio i presenti che hanno potuto vedere una colonna portante della musica e un astro sempre più in ascesa cantare insieme.

Ariana è salita inaspettatamente sul palco strappando subito un applauso al pubblico, le voci delle due artiste si sono amalgamate alla perfezione regalando un momento davvero magico che ha subito fatto il giro dei social grazie ai numerosi video registrati dai presenti. Al termine dell’esibizione la cantante di “Into You” ha espresso grande ammirazione per Barbra.

“No More Tears (Enough Is Enough)”: il duetto originale

Il singolo è uno dei più grandi successi della musica pop. La versione originale vedeva la voce di Barbra Streisand unirsi a quella di Donna Summer per dare vita a un brano che quest’anno compie quarant’anni.

La canzone ottenne un grande successo venendo certificato con il disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre un milione di copie.