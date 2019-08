Miley Cyrus: il nuovo singolo è "Slide Away"

Ieri sera Miley Cyrus si è esibita per la prima volta live sulle note di " Slide Away " in occasione dei Video Music Awards . La performance ha riscosso grandi consensi da parte del pubblico.

È il 2013 quando Miley Cyrus sconvolge l’opinione pubblica di tutto il mondo mettendo un punto definitivo alla sua vita artistica precedente. Ieri sera la cantante di “Wrecking Ball” è stata tra le performer più attese dei Video Music Awards (qui potete trovare le foto di tutti i look più iconici dell’evento) in occasione dei quali ha presentato live il nuovo singolo “Slide Away”.

Miley Cyrus: l’esibizione sulle note di “Slide Away”

La canzone, distribuita pochi giorni fa, è una bellissima ballad in cui la voce della cantante, classe 1992, accompagna il pubblico lungo tre minuti e mezzo di pura emozione e sentimenti. Il brano racconta della fine di una relazione, secondo molti sarebbe quella dell’artista con l’attore Liam Hemsworth, celebre per il ruolo di Gale Hawthorne nella saga di Hunger Games al fianco di Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attore che ha rivestito i panni di Peeta).

L’esibizione di Destiny Hope Cyrus, questo il suo nome all’anagrafe, è stata molto semplice e d’impatto. La cantante ha optato per esibirsi in piedi circondata soltanto da alcuni musicisti per creare una maggiore sensazione di intimità con il pubblico, sulla stessa lunghezza d’onda anche la scelta dell’outfit, ovvero un sexy ma semplice tubino nero che ha messo in evidenza la forma fisica perfetta di Miley.

Miley Cyrus: il video della performance ai Video Music Awards

La performance ha subito fatto il pieno di consensi da parte del pubblico che ha apprezzato la scelta della cantante. al momento il video dell’esibizione, caricato sul canale YouTube dei Video Music Awards, ha già ottenuto oltre 800.000 visualizzazioni mentre il filmato con l’audio ufficiale vanta ora oltre nove milioni di visualizzazioni.

Nel corso della serata Miley ha affiancato altri grandi nomi della musica pop che hanno infiammato pubblico e critica, tra questi Taylor Swift con “You Need To Calm Down” e “Lover”, i Jonas Brothers con “Sucker” e “Only Human” e l’esplosiva Missy Elliott che ha proposto un medley di tutti i suoi successi più famosi (qui potete trovare le foto della Regina del Rap).