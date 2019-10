5 curiosità su Kanye West

Cinque curiosità su Kanye West in attesa del suo nuovo album “Jesus is King”, rimandato a data da destinarsi

Sembra non avere segreti il controverso rapper Kanye West. È uno degli artisti più influenti degli ultimi anni, grande protagonista del gossip per la relazione con Kim Kardashian e capace di vendere più di 30 milioni di brani digitali negli Stati Uniti. Tutti i suoi nove album sono stati un grande successo commerciale e può annoverare tra i riconoscimenti ben 21 Grammy Awards. Negli ultimi tempi ha attirato l’attenzione per i continui rinvii dell’uscita del nuovo progetto discografico. “Jesus is King” è stato rimandato per l’ennesima volta a data da destinarsi e le indiscrezioni parlano di un avvicinamento alla musica gospel, un cambiamento radicale per uno degli artisti più apprezzati nel mondo. Per conoscere meglio Kanye West, ecco cinque curiosità che forse in pochi conoscono.

I genitori

Il padre di Kanye West militava nelle Black Panther negli anni '60 e '70 prima di diventare uno dei primi fotoreporter neri all'Atlanta-Journal Constitution. Secondo Kanye: «Mio padre era allo stesso tempo un paparazzo, un illustratore, un giornalista e un consulente matrimoniale cristiano». Sua madre, Donda West, è stata professoressa di inglese alla Clark Atlanta University, e presidente del Dipartimento di inglese alla Chicago State University prima di diventare la manager del figlio.

Kanye West ha vissuto in Cina

Nato ad Atlanta, Kanye West ha vissuto solo con sua madre a Chicago, dopo che i suoi genitori divorziarono quando lui aveva tre anni a causa di "problemi finanziari". Sua madre Donda, scomparsa nel 2007, era professor universitario inglese. Per un anno i due hanno vissuto in Cina perché la mamma aveva instaurato una collaborazione con l’Università locale. Come dichiarato dallo stesso Kanye West, all’epoca aveva 10 anni e imparò rapidamente la lingua, sebbene da allora abbia dimenticato la maggior parte dei vocaboli.

L’ammirazione di Michael Jackson

Tra gli artisti che sono sempre stati apprezzati da Kanye West c’è anche Michael Jackson. La stessa popstar era interessato alla produzione musicale del rapper e anche al suo abbigliamento. L’ammirazione era reciproca, infatti lo stesso Kanye ha sempre dichiarato che non sarebbe diventato un artista di successo se non ci fosse stato Michael Jackson.

L’abbandono degli studi

Insignito di una borsa di studio all'American Academy of Art, Kanye West si è poi trasferito nello stato di Chicago per una laurea in inglese. Alla fine ha abbandonato gli studi e ha continuato a produrre il suo primo album, “The College Dropout”, che riguardava principalmente l'avere il coraggio di abbracciare chi sei piuttosto che seguire il percorso che la società ha scelto per te.

Kanye ha prodotto le tracce di Jay-Z prima della celebrità

Kanye West ha ottenuto la sua grande occasione nel 2000 diventando produttore per artisti della Roc-A-Fella Records. Ha avuto una grande influenza nell'album di Jay-Z, “The Blueprint”, dove ha prodotto 5 dei 13 brani presenti. È in quel momento che Jay-Z ha capito il talento che ha portato i due a creare l’album “Watch the Throne” uscito nel 2011. Kanye West ha prodotto i singoli di numerosi artisti come Talib Kweli, Cam'ron, Alicia Keys, Janet Jackson e John Legend.