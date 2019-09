Kanye West: il nuovo album è “Jesus Is King”

Si intitolerà “Jesus Is King” e sarà pubblicato il prossimo 27 settembre. A meno che, come già successo ben due volte, il suo autore non decida di posticipare ancora la data della sua pubblicazione. Si tratta del nuovo disco di inediti del rapper statunitense Kanye West. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista a margine di un suo concerto di beneficenza a Batesville, negli Stati Uniti, tenuto dopo il Sunday Service ad Atlanta.

Kanye West: tutto sul nuovo disco di inediti del rapper

“Jesus Is King” è il nono album in studio di Kanye West. In origine, l’album si sarebbe dovuto chiamare “Yandhi” e sarebbe dovuto uscire prima il 28 settembre del 2018, quindi il 23 novembre dello stesso anno. Ora – con una nuova tracklist, un nuovo titolo e una nuova data per la sua pubblicazione – sembra che il rapper statunitense si sia finalmente deciso a rilasciare il disco, che dovrebbe quindi uscire a un anno esatto dalla sua prima data di pubblicazione, originariamente prevista. Si tratterà di un album “parzialmente” inedito, poiché anticipato illegalmente dalla diffusione on-line di parecchie canzoni della sua tracklist, pubblicate sul web nel luglio del 2019. Di queste, “Garden” e “Water” hanno già trovato una loro collocazione ufficiale, essendo state suonate dal vivo dallo stesso Kanye West ancora nel gennaio di quest’anno. Saranno tre i featuring previsti nella tracklist: con Ant Clemons sulle note di “Garden” e di “Water”. In quest’ultimo pezzo, ad affiancare i due artisti sarà inoltre Ty Dolla Sign. E poi Momo Boyd in “Through the Valley”.

La tracklist di “Jesus Is King”, il nuovo album di Kanye West

Ad annunciare l’imminente pubblicazione del nuovo disco di inediti di Kanye West, con un nuovo titolo (non più Yandhi) era stata la moglie del rapper, Kim Kardashian. Già a fine agosto, la celebre tv star statunitense aveva pubblicato sul suo profilo Twitter da milioni di follower un’immagine con il nuovo titolo scelto per l’album di imminente uscita. Una fotgrafia che era stata accompagnata dalle canzoni che avrebbero composto la tracklist del lavoro del marito. Subito avevano iniziato a rincorrersi le indiscrezioni sulla data in cui il progetto avrebbe visto la luce: indiscrezioni quindi confermate dal diretto interessato. Il disco si aprirà sulle note di “Glade”, mentre l’ultima traccia della tracklist è “Sweet Jesus”. La tracklist di “Jesus Is King”, il nuovo album di inediti di Kanye West:

Glade Garden Seleh God Is Baptized Sierra Canyon Hands On Wake the Dead Water Through the Valley Sunday Sweet Jesus

All’interno della prima versione della tracklist, Kanye West aveva previsto anche i due brani “I Love It” con Lil Pump e “We Got Love” con Teyana Taylor e Lauryn Hill (la cui voce è presente sotto forma di messaggio vocale). Entrambe le canzoni, di cui esistono inoltre altrettanti videoclip ufficiali, sono poi state scartate dalla tracklist (a oggi) definitiva del disco. Non si sa ancora se, come ovviamente sperato dai fan di Kanye West, alla pubblicazione del disco seguirà un tour a questo dedicato.