Kanye West è abituato a stupire e a far parlare di sé e, ancora una volta, a meno di 24 ore dall’uscita del nuovo album, “Jesus is King”, rimanda la pubblicazione del disco. Il successore di “Ye” vedrà la luce in data da destinarsi e segue anche il nuovo percorso dell’artista, che si è avvicinato alla musica gospel.

La svolta cristiana di Kanye West

Ciò che ha meravigliato i fan di Kanye West non è tanto lo slittamento dell’uscita dell’album ma il cambio di sound del musicista e produttore, che sembrerebbe aver abbandonato del tutto il rap e l’hip hop per sposare la musica gospel. Almeno secondo le dichiarazioni di Andrew Barber, proprietario della società di media musicali Fake Shore Drive. L’album è stato fatto ascoltare agli addetti ai lavori e ai fan in una festa privata al Fox Theatre di Detroit. Per l’occasione West, accompagnato dalla moglie Kim Kardashian e dalla figlia North, ha presentato al pubblico un documentario girato da Nico Ballesteros in cui viene raccontato l’incontro con l’artista James Turrell. Inoltre, sono state mostrate anche alcune scene di un film diretto da Nick Knight, storico collaboratore dell’artista. Il film si intitola “Jesus is Lord” e arriverà nei cinema nel mese di ottobre.

Solo verso la fine sono state fatte ascoltare le canzoni del nuovo album, “Jesus is King”, un album con arrangiamenti gospel ma anche qualche traccia di trap e delle atmosfere care a Kanye West. Nei testi, il cantante torna ad affrontare temi politici ma anche la difficoltà a vivere nella società come artista.

West si è avvicinato alla fede cristiana proprio durante la lavorazione del disco e negli ultimi mesi ha organizzato una serie di concerti a tema cristiano a cui hanno preso parte ospiti famosi come Katy Perry, Orlando Bloom e Tyler The Creator.

Jesus is King, la tracklist dell’album

Per quanto riguarda l’album “Jesus is King”, non è ancora stata rilasciata la nuova data di uscita ma, attraverso i social, Kim Kardashian ha condiviso una nuova tracklist del disco, a sostituzione di quella già annunciata nei mesi precedenti. Già dai titoli è evidente che la tematica predominante è quella religiosa ma, come precisato dallo stesso West, non è Gesù il fulcro dell’intero album, bensì una spiritualità molto più larga, in grado di abbracciare un pubblico più ampio. Questa la tracklist ufficiale di “Jesus is King”, nuovo disco di Kanye West:

“Up from the ashes” “Follow God” “On God” “Water” “Sunday” “L.A. monster” “New body” “Use this gospel” “Hands on” “Selah”

Tra i featuring presenti nell’album, sicuramente quello con i Clipse e quello con Kenny G. Contemporaneamente, sempre durante l’evento di Chicago, Kanye West ha presentato il nuovo merchandising ufficiale comprendente t-shirt, felpe e pantaloni.

“Jesus is King” è uno degli album più attesi dell’autunno 2019: è un anno circa che i fan attendono il rilascio di un nuovo disco, annunciato una prima volta per settembre 2018 con il titolo di “Yandhi”. Questa sembrerebbe essere la volta buona.