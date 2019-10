In attesa di scoprire le sorelle Kardashian che arriveranno prossimamente su Sky Uno, l’hype è così alle stelle che dobbiamo per forza sapere tutto sulle rampolle della famiglia più cool che ci sia!

Sapete tutto su Khloé Alexandra Kardashian, la sorella minore della famiglia Kardashian?

No? Non temete: ve lo raccontiamo per filo e per segno noi, aspettando di conoscerla ancora di più su Sky Uno prossimamente…



Khloé è nata nel 1984 a Los Angeles, terza figlia di Robert Kardashian (il celeberrimo avvocato, scomparso prematuramente nel 2003) e dell'imprenditrice Kris Jenner.

Le sue fattezze rendono merito alle origini che mescolano la bellezza armena da parte di padre e scozzese-irlandese da parte di madre.

La stessa bellezza delle due sorelle maggiori, Kourtney Kardashian e Kim Kardashian.

E ci sono anche le bellissime sorelle minori da parte di madre, Kendall Jenner e Kylie Jenner (nate dal secondo matrimonio della madre con l'atleta olimpico Caitlyn Jenner).

Insomma: un DNA che non si smentisce mai, nemmeno nel caso del fratello minore, Rob Kardashian.

Guai con la legge



Come spesso accade a chi fa parte di una famiglia importante, sempre sotto ai riflettori com'è, anche Khloé ha combinato qualche guaio.

Nel 2007 è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza e l’anno dopo è entrata in prigione per non aver rispettato i termini della libertà vigilata.

Dopo poche ore è stata rilasciata ma di certo ha vissuto un’esperienza forte che l’ha segnata, facendola crescere.

Amori

Il 27 settembre 2009 ha sposato Lamar Odom, il giocatore dei Los Angeles Lakers.

Nel 2016 i due si sono lasciati, divorziando ufficialmente.

Dopo il divorzio, Khloé si è fidanzata con il cestista Tristan Thompson.

Il 12 aprile 2018 è nata la loro figlia True Thompson, primogenita (e per ora figlia unica) di Khloé.

Nel 2019 si è separata da Tristan Thompson e per ora non ci sono amori in vista.

Carriera televisiva

Khloé è una celeb a tutto tondo dal 2007, anno in cui assieme alla sua famiglia partecipa al reality a loro intitolato: Al passo con i Kardashian.

Il successo del programma è tale da fare spuntare come i funghi altri reality che ruotano attorno a questa famiglia pazzesca. Due dei reality di punta hanno proprio come protagonista lei, la giovane e bella Khloé: Le sorelle Kardashian a Miami (dove è protagonista assieme a Kourtney) e Khloé & Lamar (insieme al suo primo marito Lamar Odom).

Khloé partecipa anche ad alcuni episodi de Le sorelle Kardashian a New York, con protagoniste Kourtney e Kim.

Nel 2009 veste anche i panni della concorrente nel reality show di Donald Trump The Celebrity Apprentice.

Nello stesso anno recita insieme alla sorella Kim nel primo episodio della terza stagione della serie tv 90210.

Nel 2012 conduce insieme a Mario Lopez la seconda edizione della versione statunitense del talent show The X Factor.

Carriera da stilista e imprenditrice



Khloé ha aperto assieme alle sorelle Kourtney e Kim una catena di boutique dal nome D-A-S-H a Los Angeles, Miami e New York.

Nel 2010, sempre insieme alle sorelle, ha lanciato la prima linea di abbigliamento junior per bimbi.

Nel 2011 ha inaugurato una collezione di abiti dal nome K-Dash e dopo pochi mesi, ancora una volta assieme alle inseparabili sorelle, ha lanciato la linea di smalti "Nicole, Kardashian Kolors".

Insieme al suo primo marito, Lamar Odom, Khloé ha creato una fragranza unisex chiamata Unbreakable.

Il 2016 è l’anno in cui invece presenta una linea di jeans per donne curvy: Good American.

Carriera letteraria

Il 23 novembre 2010 è uscito il primo libro autobiografico, Kardashian Konfidential, scritto da Khloé assieme a Kourtney e Kim.

Il 1º novembre 2011 esce invece il primo romanzo, sempre scritto a sei mani con le sorelle: Dollhouse.

La potenza di Khloé



Nel 2012 la rivista Forbes ha inserito Khloé alla posizione numero 73 della lista delle cento celebrità più potenti al mondo.

Nello stesso anno la minore delle sorelle Kardashian finisce anche in 5ª posizione della classifica delle donne più pagate della televisione (sempre stilata da Forbes), con 11 milioni di dollari guadagnati nell’ultimo anno.