Scarlett Johansson (Getty Images)

Amata dal pubblico nei panni di Vedova Nera nei film Marvel e ora protagonista dell'apprezzatissimo Storia di un matrimonio, nei cinema fino al 20 novembre, la diva per eccellenza è sempre rimasta sulla cresta dell'onda: ecco una classifica dei migliori film di Scarlett Johansson, da Lost in Translation ad Avengers: Endgame.

SCARLETT DIVA Oggi è una delle dive più amate di Hollywood, una vera e propria icona di talento, stile e fascino, un condensato di tutte le doti che si vorrebbero in un'attrice contemporanea. Ma per arrivare a questo punto, ha cominciato a coltivare la propria passione per la recitazione da giovanissima. Non stupisce, quindi, che nonostante lei sia poco più che trentenne, possa già vantare una ricchissima filmografia. Di conseguenza non risulta facile decidere quali siano i migliori film di Scarlett Johansson. L'occasione per cercare di stilare una top delle pellicole che vedono protagonista Scarlett Johansson arriva da un 2019 davvero straordinario: prima è tornata a vestire i panni di Vedova Nera in un film da record come Avengers: Endgame, poi si è fatta apprezzare nel notevole Storia di un matrimonio (leggi la recensione) di Noah Baumbach, nelle sale fino al 20 novembre prima di approdare su Netflix, in cui assieme ad Adam Driver tratteggia un ritratto di coppia in crisi, facendo sfoggio di tutto il suo talento recitativo.

Entrambi si meritano di entrare a far parte dell'elenco die migliori film di Scarlett Johansson. In quanto agli altri titoli in "classifica", qui riportati in ordine di uscita nelle sale, si tratta di pellicole che in alcuni casi hanno fatto la Storia del cinema contemporaneo, come Lost in Translation,e in altri hanno realizzato tra i più alti incassi di sempre, come il già citato capitolo conclusivo della saga degli Avengers.

Una giovane Scarlett Johanson al fianco di Bill Murray in Lost in Translation



I MIGLIORI FILM DI SCARLETT JOHANSSON



GHOST WORLD

Anno: 2001

Genere: commedia/drammatico

Regia: Terry Zwigoff

Cast: Scarlett Johansson, Thora Birch, Steve Buscemi



Le giovani Scarlett Johansson e Thora Birch nei panni di due adolescenti ciniche e annoiate, in questo film tratto dall'omonimo fumetto di culto di Daniel Clowes. Per ammazzare il tempo Enid e Rebecca rivolgono i loro commenti sarcastici a tutto ciò che le circonda. Diventa loro vittima preferita Seymour (Steve Buscemi), un perdente che ben presto finisce per infatuarsi di Enid. Un "teen movie" acido e decisamente anticonvenzionale, ottimo antidoto contro gli adolescenti posticci di Hollywood.



LOST IN TRANSLATION - L'AMORE TRADOTTO

Anno: 2003

Genere: commedia/drammatico

Regia: Sofia Coppola

Cast: Scarlett Johansson, Bill Murray, Giovanni Ribisi, Anna Faris

Nell'elenco dei migliori film di Scarlett Johansson non può mancare la pellicola che ha fatto davvero apprezzare al mondo l'allora giovanissima attrice, seppure già all'epoca potesse sfoggiare un notevole curriculum. Al suo fianco, il sempre compassato Bill Murray, nel ruolo di un divo ormai invecchiato che si trova a Tokyo per girare una pubblicità di dubbio gusto. In albergo conosce Charlotte, interpretata per l'appunto da Scarlett, una giovane laureata che è in Giappone per seguire il marito fotografo, ma è insoddisfatta della sua vita e della sua relazione. Tra i due nasce un'insolita, ma profonda relazione. All'insegna del minimalismo (anche recitativo), la pellicola di Sofia Coppola è un piccolo gioiello della cinematografia contemporanea.

MATCH POINT

Anno: 2005

Genere: drammatico

Regia: Woody Allen

Cast: Scarlett Johansson, Jonathan Rhys Meyer, Emily Motimer, Matthew Goode



Amori e tradimento in questa fortunata pellicola di Woody Allen, che inaugura la collaborazione con Scarlett. Ambientata a Londra, segue le vicende di Chris (Jonathan Rhys-Meyers), ex tennista professionista di umili origini, riciclatosi come insegnante, che si lega sentimentalmente a una ragazza di buona famiglia (Emily Mortimer), ma è perdutamente attratto da un'attrice americana (la Johansson). Ovviamente, seguiranno intrighi e tante, tante complicazioni.

Scarlett Johansson in Match Point



THE PRESTIGE

Anno: 2006

Genere: thriller/fantastico

Regia: Christopher Nolan

Cast: Scarlett Johansson, Christian Bale, Hugh Jackman, Michael Caine, David Bowie



Tra i migliori film di Scarlett Johansson troviamo anche questa appassionante pellicola diretta da Christopher Nolan, che mette Hugh Jackman e Christian Bale a confronto nei panni di due illusionisti che sul finire del XIX secolo si danno guerra a colpi di trucchi e giochi di prestigio, in una gara potenzialmente mortale per vedere chi dei due sarà davvero capace di meravigliare il pubblico. Scarlett è l'assistente e amante del "mago Jackman", che giocherà un ruolo fondamentale nella vicenda. Da menzionare la presenza di David Bowie nei panni dell'inventore geniale ma incompreso Nikola Tesla.

VICKY CRISTINA BARCELONA

Anno: 2008

Genere: commedia/drammatico

Regia: Woody Allen

Cast: Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem, Penélope Cruz, Patricia Clarkson



Terza collaborazione per Scarlett Johansson con il leggendario Woody Allen. Qui il regista newyorkese segue le vicissitudini di due ragazze americane in villeggiatura a Barcellona, dove conoscono il fascinoso artista Juan Antonio (Javier Bardem), che è attratto da entrambe, ma al contempo rimane legato all'instabile ex moglie Maria Elena (Penelope Cruz). Mentre Cristina (Scarlett), di spirito libero, è subito lusingata dalle avance, la più tradizionale Vicky (Rebecca Hall) è più diffidente.

THE AVENGERS

Anno: 2012

Genere: supereroi

Regia: Joss Whedon

Cast: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth



Una squadra così non la si era mai vista: mettete assieme Iron Man, Captain America, Vedova Nera (ovvero Scarlett), Occhio di Falco, Hulk e Thor, e non ce ne sarà più per nessuno. Certo, la minaccia che si ritrovano a fronteggiare nell'epico superhero movie diretto da Joss Whedon non è da sottovalutare, soprattutto visto che di mezzo c'è l'infido Loki. Ma quando si riesce a mettere da parte il proprio superego, l'unione fa la forza.

DON JON

Anno: 2013

Genere: commedia/drammatico

Regia: Joseph Gordon-Levitt

Cast: Scarlett Johansson, Joseph Gordon-Levitt, Julianne Moore, Brie Larson



Diretta e interpretata dal brillante Joseph Gordon-Levitt, Don Jon è l'anticommedia romantica per eccellenza, che mette fianco a fianco la passione per romcom e pornografia, entrambe forme di fiction che finiscono per inquinare le nostre aspettative nei confronti della realtà. Protagonista è il tamarro sciupafemmine Joe Martello, che decide di mettere la testa a posto quando conosce l'appariscente Barbara. Interpretata da Scarlett Johansson, la donna cerca subito di cercare di plasmarlo a proprio piacimento.

Scarlett Johansson in Don Jon

LEI

Anno: 2013

Genere: sentimentale/fantascienza

Regia: Spike Jonze

Cast: Scarlett Johansson, Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde



Nella classifica dei migliori film di Scarlett Johansson ce n'è anche uno in cui la giovane diva non è mai presente sul set: in Lei di Spike Jonze, infatti, si limita a prestare la voce nella versione originale al sistema operativo capace di provare emozioni, di cui si innamora il protagonista interpretato da Joaquin Phoenix. Ma la sua interpretazione è così convincente da rendere la virtuale Samantha decisamente umana. Peccato che, per forza di cose, la versione italiana non ci permetta di apprezzarla in uno dei suoi ruoli migliori.

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR

Anno: 2016

Genere: supereroi

Regia: Anthony e Joe Russo

Cast: Scarlett Johansson, Chirs Evans, Robert Downey Jr., Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle



Se in Avengers univano le forze, questa volta si ritrovano a combattere l'uno contro l'altro. Da una parte la fazione capitanata da Iron Man, convinto che sottoporre l'operato dei Vendicatori a un organismo di controllo sia una scelta saggia. Dall'altra il team di Captain America, che rifiuta i compromessi. Vedova Nera si schiera dalla parte di Tony Stark, pur non dimenticando l'amicizia che la lega a Steve Rogers.

AVENGERS: ENDGAME

Anno: 2019

Genere: supereroi

Regia: Anthony e Joe Russo

Cast: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Brie Larson, Josh Brolin, Chadwick Boseman



Il monumentale capitolo "conclusivo" della saga dei Vendicatori, che riesce nell'impresa davvero da supereroi di conciliare tutte le storie raccontate finora nell'ambito del Marvel Cinematic Universe e di dare loro un senso complessivo. Dopo lo schiocco di dita di Thanos al termine di Avengers: Infinity War tutto è cambiato, ma i nostri eroi non hanno perso le speranze di aggiustare le cose.

STORIA DI UN MATRIMONIO

Anno: 2019

Genere: drammatico

Regia: Noah Baumbach

Cast: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta



Chiude l'elenco dei migliori film di Scarlett Johansson questo tormentato racconto di un matrimonio - quello fra il regista teatrale Charlie Barber e l'attrice sua moglie, Nicole - giunto ormai agli sgoccioli, perché i due, divisi fra New York e Los Angeles ma soprattutto da una serie di inconciliabili differenze, non riescono a dare ancora un senso al loro legame.