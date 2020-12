I Fantastici 4, annunciato il nuovo film reboot

Tra i tanti annunci diffusi da Disney durante l’Investor Day c’è stato spazio anche per il nuovo “ Fantastici 4 ”. Ancora un rilancio per gli eroi della Marvel, che potrebbero dunque entrare di diritto nella narrazione portata avanti nella Fase 4. Quest’ultima si dipanerà tra grande e piccolo schermo, tra film e serie TV.

Alla regia ci sarà Jon Watts , regista di “Spider-Man: Homecoming”, così come dei suoi due sequel. Una garanzia per i fan Marvel. Il progetto dei “Fantastici 4” era già stato annunciato durante il Comic-Con di San Diego del 2019, ma ora pare tutto pronto per avviare la gigantesca macchina della produzione. Nessuna informazione però è stata rivelata in merito al cast. Feige per il momento ha voluto rassicurare i fan con la scelta di Watts, regista a dir poco affidabile, che ha già fatto benissimo in questo ambito.

Il prossimo film potrebbe segnare il reale ritorno dei quattro eroi o la loro dipartita cinematografica. Dopo l’esperimento con Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis, si era tentata un’operazione rilancio con Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan e Jamie Bell. Quest’ultima è però miseramente naufragata. Tutto da rifare dunque, provando a trovare il proprio spazio d’onore nella narrazione multimediale Marvel.

Spider-Man 3, ultime news

Jon Watts è attualmente al lavoro per il prossimo film Sony, “Spider-Man 3”, che sta facendo parlare di sé per l’introduzione del multiverso nelle avventure dell’arrampicamuri interpretato da Tom Holland.

Svariate le anticipazioni diffuse sul web, incentrate principalmente sul ritorno di attori provenienti da altre pellicole precedenti. Così come in “Spider-Man: un nuovo universo”, film d’animazione da Oscar, vi sarà spazio per versioni del supereroe provenienti da differenti dimensioni.

Potrebbe dunque esserci il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, affiancati da Kirsten Dunst ed Emma Stone, ovvero Mary Jane Watson e Gwen Stacy. Una pellicola che fronteggerà anche il tema del possibile arrivo sulla scena dei Sinistri sei, ovvero un gruppo di villain riunito per distruggere il supereroe. La formazione originale, guardando ai fumetti, vedrebbe Doctor Octopus, Electro, Kraven il cacciatore, Mysterio, Uomo Sabbia e Avvoltoio.

Sappiamo come Alfred Molina tornerà panni di Octopus, così come Jamie Foxx in quelli di Electro e Michael Keaton in quelli dell’Avvoltoio. Mysterio è già stato presentato con le fattezze di Jake Gyllenhaal, e chi sa che non si possa trovare il modo di farlo tornare attraverso l’escamotage del multiverso.

Sappiamo inoltre come in programma vi sia un film dedicato a Morbius, che sarà interpretato da Jared Leto. Potrebbe essere questa un’interessante new entry nei Sinistri sei, insieme con un altro personaggio. Si tratta di Venom, il cui film stand-alone ha visto come protagonista Tom Hardy.