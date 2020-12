Spider-Man 3, indizi su Tobey Maguire e Andrew Garfield: parla Zendaya

Una grande conferma, seppur ufficiosa, è giunta per i fan da parte di Sony Channel America Latina . In un video pubblicato sul canale YouTube di riferimento si fa una domanda alquanto chiara: “Qual è il vostro Spider-Man preferito? Non serve scegliere: nel Multiverso Marvel tutto può succedere”. Filmato reso privato e non più visibile, ma che ha scatenato i fan in tutto il mondo.

Jimmy Kimmel ha provato a mettere sotto torchio Zendaya , al fine di ottenere informazioni utili su “Spider-Man 3”. L’attrice è stata costretta a resistere, tenendo la bocca chiusa e non incappando in sfortunati spoiler, come spesso accaduto al suo collega di set Tom Holland.

Ecco le sue parole: “Non posso né confermare né negare”. Parole che alle orecchie dei fan sono apparse come un’ennesima conferma. Il non escludere a priori la possibilità di un multiverso è di per sé una notizia per la community. Il conduttore ha poi provato a insistere, chiedendole se alla cena del Ringraziamento ci fossero stati anche “gli Spider-Man”. L’attrice, ridendo, ha risposto: “Non posso dirlo. Mi hai quasi… questa era davvero buona”.

I prossimi progetti di Tom Holland

“Spider-Man 3” è di certo il progetto più atteso dai fan di Tom Holland, ma non il solo al quale l’attore ha lavorato. Il 2021 sarà un anno molto importante per la sua carriera, considerando il gran numero di film in uscita.

È il protagonista del primo capitolo dell’adattamento della trilogia di Patrick Ness, “Chaos Walking”. Al suo fianco ci sarà Daisy Ridley, co-protagonista, così come Mads Mikkelsen, di recente ufficializzato nella saga di “Animali fantastici”.

Ricoprirà anche il ruolo di Nathan Drake nell’adattamento del celebre videogioco, “Uncharted”. In questo caso avrà al fianco Mark Wahlberg. Spazio inoltre per “Cherry”, dramma tratto dall’omonimo romanzo di Nico Walker.

Occorrerà invece attendere ancora a lungo per poter apprezzare “The Modern Ocean”. Holland aveva descritto lo script come il migliore che avesse mai letto. I problemi di produzione hanno però rinviato costantemente l’inizio delle riprese che, ad oggi, non ha una data. Shane Carruth ha inoltre diffuso online la sceneggiatura. Il progetto prevede la partecipazione di Anne Hathaway, Keanu Reeves, Jeff Goldblum, Daniel Radcliffe, Asa Butterfield e Chloe Moretz, oltre a Tom Holland.