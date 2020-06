11/12 ©Getty

La verità è che Tobey non ha mai detto addio al cinema. Continua a essere infatti molto impegnato come produttore e lo è dal 2002. In quell’anno ha preso parte alla produzione di uno dei migliori film di Spike Lee, “La 25a ora”, con Edward Norton. Tra i suoi migliori titoli vi sono “Seabiscuit” e “Rock of Ages”. Gli ultimi due risalgono al 2019: “Migliori nemici” e “Brittany non si ferma più”.

Spider-Man, live action con Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland