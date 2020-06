2/13

Il tempo è tutto in Ritorno al futuro, girato e ambientato nel 1985 e che vede come protagonista Michael J. Fox. All'epoca l'attore aveva 28 anni, 7 anni in più del suo personaggio Marty McFly che ne aveva 17 di anni. La differenza diventa maggiore negli episodi successivi della trilogia. Infatti mentre Marty McFly continua ad avere 17 anni, l'attore Michael J. Fox ne andava nel frattempo compiendo 28 (nel secondo film del 1989) e 29 (nell'ultimo episodio del 1990).

Michael J. Fox, l’attore di Ritorno al Futuro compie 59 anni. FOTO