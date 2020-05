Spider-Man, live action con Maguire, Garfield e Holland

Il mondo del cinema ha conosciuto tre Spider-Man negli ultimi anni, per quanto riguarda i live action. Si tratta di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, in quest’ordine. Il primo è stato al centro della trilogia diretta da Sam Raimi, amato e criticato a seconda dei capitoli. Il secondo avrebbe dovuto “svecchiare” un po’ il personaggio, assumendo atteggiamenti tipici della versione “alternative” dell’uomo ragno, mostrata con Miles Morales. Dopo due film le sue avventure vennero interrotte, lasciando spazio all’ultimo arrivato, Tom Holland, amato da tutti e in netta ascesa nel panorama di Hollywood.

La sua versione di Spider-Man ha assunto particolare importanza per la verve con la quale è stato portato sul grande schermo, ma soprattutto per il suo inserimento nell’universo narrativo Marvel, divenendo l’allievo di Iron Man. Negli ultimi anni però c’è stato un film che, forse più di tutti, ha dato nuovo lustro al personaggio. Si tratta di “Spider-Man: Un nuovo universo”. Un film d’animazione, premiato con un Oscar, con protagonista Miles Morales, circondato da numerose versioni dell’uomo ragno, provenienti da dimensioni differenti.

I produttori del film hanno ammesso d’aver provato a coinvolgere come doppiatori proprio i tre protagonisti delle pellicole indicate, in una scena infine mai realizzata. I fan del trio però non mancano e forse, in un futuro prossimo, potrebbero essere accontentati.

Spider-Man, nuovo live-action

Stando alle ultime news, la Sony starebbe seriamente pensando a un live action con protagonisti Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Tutti nei panni dell’uomo ragno, coinvolti in una storia che richiamerebbe “Spider-Man: Un nuovo universo”.

Un’idea che sta già esaltando i fan sul web, nata grazie al coinvolgimento di Michael Keaton in “Morbius”, film con Jared Leto. L’attore interpreterà nuovamente Avvoltoio, come in “Spider-Man: Homecoming”. Il trailer parrebbe però suggerire la presenza di una dimensione alternativa, stando a un dipinto dell’uomo ragno, con indosso un costume che richiama quello visto nella trilogia di Sam Raimi.