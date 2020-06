Gwyneth Paltrow lancia una nuova candela al profumo di orgasmo?

Dopo “This smells like my vagina”, l’attrice lancia sul suo sito la candela “This smells like my orgasm”

Gwyneth Paltrow ci riprova. Se lo scorso gennaio l’attrice sconvolgeva i fan con la candela “This smells like my vagina”, ora si appresta a lanciare la sua evoluzione: “This smells like my orgasm”. A presentare la sua nuova creazione è stata la Paltrow stessa, nel corso di una diretta social.

La nuova candela di Gwyneth Paltrow approfondimento Gwyneth Paltrow, la diva salutista. FOTO Durante la diretta da remoto del celebre show tv “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Gwyneth Paltrow (qui il suo commento al nome dato da Elon Musk al figlio) ha scherzato sulla sua ultima creazione: “This smells like my orgasm”, la nuova candela in vendita sul Goop. «Abbiamo una nuova candela, che potresti benissimo regalare a tua moglie. E la scatola è decorata con fuochi d’artificio!» ha scherzato l’attrice, mostrando al pubblico la sua candela al profumo di orgasmo. Descritta come “sensuale” e “capace di dare dipendenza”, così si legge sul sito: “Il suo profumo è un mix di pompelmo, neroli e bacche di cassis, uniti a tè da polvere da sparo e rosa turca”. Il giusto seguito, dunque, per “This smells like my vagina”. Che, sul sito, è invece così descritta: “Con un profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato, questa candela è fatta con geranio, bergamotto e cedro, accostati a rosa damascena e semi di ambretta per un senso di fantasia, seduzione e sofisticato calore”. Creazioni originali, non c’è che dire!