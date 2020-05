Gwyneth Paltrow scherza sul nome del figlio di Elon Musk

Il premio per il nome più originale? Sicuramente va ad Elon Musk. Il suo sesto figlio (il primo con la cantante Grimes) si chiama infatti X Æ A-12.

Ora, sulla questione, si è pronunciata anche Gwyneth Paltrow. Che di nomi strani… se ne intende!

Il commento di Gwyneth Paltrow

“Elon Musk ha spiegato come si pronuncia il nome del bimbo suo e di Grimes: X Æ A-12” scrive il magazine InStyle sul suo profilo Instagram. E, la pagina Comments by Celeb (che raccoglie tutti i commenti delle celebrities), ha subito notato il commento di Gwyneth Paltrow: “Mi sa che siamo stati battuti in tema di nomi controversi” scrive l’attrice, chiamando in causa Chris Martin (leader dei Coldplay, suo ex marito e padre dei suoi figli).

Nel 2004, infatti, Gwyneth e Chris furono a lungo criticati per il nome della loro primogenita: Apple (mela). Ci fu chi ipotizzò un legame tra il nome e la dieta macrobiotica e vegetariana seguita dalla madre (vera paladina dello stile di vita healthy), chi scherzò sostenendo che - forse - i due speravano sarebbe diventata amica di Peaches (pesche), figlia di Bob Geldof. L’origine del nome, in realtà, non si è mai saputa per davvero. Pare l’abbia scelto Chris Martin. O, almeno, questo ha detto la Paltrow nel corso di un’intervista (spiegando anche come trovi che quel nome sia “sano e pulito”). Ma, l’ipotesi più accreditata, è che in qualche modo c’entri la Bibbia. Del resto, il secondogenito si chiama Moses (Mosè)...

Sia come sia, Elon Musk li ha decisamente battuti per originalità.