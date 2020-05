La quarantena del supereroe Marvel Spider-Man. VIDEO e QUIZ

Nessun muro da scalare, nessun tetto di grattacielo da raggiungere. Anche l’Uomo Ragno ha dovuto mettere in stand by le sue imprese eroiche, rimanendo confinato in casa a causa della pandemia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - MAPPA).

Il coronavirus frena le produzioni di Hollywood (oltre a rischiare di cambiarne definitivamente l’approccio alle scene di intimità sul set) e anche il sequel di Far From Home e Spider-Man: Un nuovo universo sono in ritardo, con il solo-movie interpretato da Tom Holland posticipato a novembre 2021 e l’altro titolo all’autunno del 2022. Dato che è difficile coniugare supereroi e smart working, Peter Parker come avrà ingannato il tempo libero fra le mura domestiche?

La quarantena dell’Uomo Ragno

Abbiamo visto come le star della spettacolo hanno trascorso la reclusione, ma cosa combinano i personaggi di fumetti e comic-movie? A scoprirlo ci pensa Tom Jauncey, che su Instagram ha condiviso una serie di 30 video con l’Uomo Ragno per protagonista. Jauncey è un un fotografo e regista di viaggi che - racconta sul social per immagini - nel corso della quarantena è stato morso da un ragno e ora “qualcosa di strano gli sta accadendo": attraverso il progetto Quarantine Spider-Man, l’utente offre uno sguardo su come potrebbe essere la vita di Peter Parker e del suo alter ego se fosse stato costretto in casa per settimane, attraverso una serie di cortometraggi. Una selezione dei video è disponibile su Instagram, mentre su TikTok si possono trovare i contenuti al completo.

Il video progetto social

“Mi sono divertito così tanto a farlo! Mi ha dato nuova energia, mi ha dato uno sbocco creativo”, spiega Tom Jauncey online. Così ecco Spider-Man passeggiare sul cornicione della terrazza di casa, dedicarsi alle faccende domestiche, leggere, annoiarsi sul letto sparando le sue ragnatele contro il soffitto, mangiare grandi quantità del suo piatto preferito, la pizza, e persino allenarsi, con tanto di scaldamuscoli e fascetta sulla fronte, con l’aiuto di un video tutorial. Ecco, poi, il lato più intimo di Peter Parker che piange sotto la doccia, con il brano Sunflower di Post Malone a fare da colonna sonora. Il primo video include un omaggio a Into the Spider-Verse: avete guardato bene cosa sta leggendo l’Uomo Ragno?