Euphoria, il primo episodio speciale della serie tv è su Sky

Il primo episodio speciale di Euphoria (intitolato Trouble Don't Last Always) è in arrivo su Sky Atlantic: l’appuntamento è per la notte tra domenica 6 e lunedì 7 dicembre alle 03.00, in contemporanea con la messa in onda statunitense (replica alle 23.00 del 7). La prima stagione della serie tv sarà interamente disponibile on demand e in streaming su NOW TV dal 7 dicembre.

approfondimento Euphoria, il primo episodio speciale della serie tv con Zendaya. FOTO Finalmente è tempo di scoprire che fine ha fatto Rue Bennet, il personaggio interpretato da una magnifica Zendaya – fresca vincitrice di Emmy proprio grazie a questo ruolo – in una delle serie tv più controverse e apprezzate del 2019. La prima stagione dello show creato da Sam Levinson per HBO, infatti, si è chiuso con un finale a dir poco aperto, con tutte le storie dei vari personaggi principali in sospeso. A preoccupare più di ogni altra cosa gli spettatori, però, è il destino della protagonista, che proprio nell’ultimissima parte dell’ottavo episodio della S01, dopo essere stata pulita per un certo periodo, ha una ricaduta causata dalla decisione di Jules (Hunter Schafer) di partire per New York senza di lei. La piccola Bennet si ritrova così col cuore spezzato e con l’unica cosa che finora l’aveva tenuta lontana dalle droghe e dal dolore – la speranza di riuscire a costruire un futuro insieme alla persona di cui è innamorata – decisamente fuori portata, così cede, e, una volta tornata a casa dal ballo scolastico, sniffa una striscia di qualcosa di abbastanza potente da farle girare gli occhi indietro nelle orbite. I tre minuti finali di Euphoria sono a dir poco ambigui: Rue sta sognando, sta ricordando, oppure sta avendo una potente allucinazione? E se invece fosse andata in overdose?

approfondimento Euphoria, il primo episodio speciale su Sky Atlantic il 7 dicembre Forse cos'è veramente successo ci verrà rivelato nel primo episodio speciale, forse no, ma ciò che è certo è che il personaggio di Zendaya è ancora vivo e vegeto, il che non è poco, considerando il soggetto! Euphoria, perché due episodi speciali Euphoria sarebbe dovuta tornare con la seconda, attesissima stagione in autunno, ma a causa dell’emergenza causata dalla pandemia di Covid-19 il creatore Sam Levinson e HBO sono stati costretti a rimandare l’inizio delle riprese, cosa che, ovviamente, ha portato a un ritardo generalizzato. Per non far passare troppo tempo, però, alla fine si è optato per la produzione di due episodi speciali che faranno da ponte tra le due stagioni e che, presumibilmente, hanno visto coinvolte meno persone, soprattutto per quanto riguarda i membri del cast. Il primo, infatti, sembra essere interamente dedicato a Rue, che si incontra a una tavola calda col suo sponsor, Ali (Colman Domingo), mentre del secondo per adesso non si sa nulla, ma se dovessimo sbilanciarci diremmo che probabilmente sarà incentrato su Jules, o quantomeno che Jules (e forse anche qualcun altro, tipo il terribile Nate di Jacob Elordi) sarà molto presente.