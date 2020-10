Spider-Man 3 con Andrew Garfield e Tobey Maguire: gli "spoiler"

“Spider-Man 3” potrebbe essere un film molto importante per l’universo narrativo dell’uomo ragno. I fan sperano infatti che questo titolo possa inaugurare lo “SpiderVerse”, ovvero un universo narrativo più ampio e complesso, sulla scia di quanto fatto dalla Marvel con gli Avengers. Svariati film dedicati a singoli personaggi, eroi o villain, come “Venom” e “Morbius”, così come titoli nei quali ritrovarli tutti o parte di essi.

Uno “SpiderVerse” che, se confermato, aprirebbe le porte a un progetto ben più ambizioso. “Spider-Man – Un nuovo universo”, film d’animazione con protagonista Miles Morales, ha portato sullo schermo arrampicamuri di vario genere, provenienti da differenti versioni della Terra. Un titolo che è divenuto un vero e proprio fenomeno, trionfando agli Oscar, che lascia sognare i fan del supereroe, che vorrebbero il ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire sul set.

I tre potrebbero far riferimento a differenti versioni della Terra, come nel titolo animato, facendo in modo di non cancellare i film precedenti, bensì sommarli alla saga con protagonista Tom Holland.

SpiderVerse, gli indizi

Non mancano gli indizi inerenti il possibile lancio dello “SpiderVerse”, a partire dalla partecipazione di Michael Keaton in “Morbius”, al fianco di Jared Leto, che torna nei panni de L’Avvoltoio.

A ciò si aggiunge la notizia del ritorno di Jamie Foxx, che ricoprirà ancora il ruolo di Electro, come fatto nel secondo e ultimo film con protagonista Andrew Garfield. L’attore ha confermato il proprio coinvolgimento con un post su Instagram, rapidamente rimosso: “Dite a Spidey che ci rivedremo. Super emozionato di poter far di nuovo parte di un nuovo film su Spider-Man. Non vedo l’ora che vediate il nuovo personaggio. Stavolta non sarò blu, ma un duro al 100%”.