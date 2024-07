Figlio di Christopher Reeve, Will Reeve, nel "Superman" di James Gunn

La nuova pellicola dedicata a uno dei supereroi più celebri della storia celebra sia l'eredità dell'Uomo d'Acciaio sia l'attore che lo ha interpretato per primo sul grande schermo. Lo fa con un cameo speciale: quello del figlio più giovane del divo che per primo si infilò la celeberrima tuta con la S. Il figlio è il giornalista e corrispondente di ABC News Will Reeve

Il compianto Christopher Reeve (scomparso nel 2004) ha ottenuto il suo più grande successo commerciale infilandosi per primo la celeberrima tuta con la S. Ora il suo figlio più giovane, il giornalista e corrispondente di ABC News Will Reeve, farà un cameo interpretando un reporter televisivo nel prossimo film di DC Studios. Il progetto è attualmente in fase di riprese a Cleveland, in Ohio, dove i giornalisti locali - come riporta il sito ufficiale di Cleveland - hanno catturato buona parte dell'azione dietro le quinte, inclusa l'apparizione del figlio di Christopher Reeve sul set durante una scena importante.

Il figlio di Christopher Reeve, Will Reeve, farà un cameo nel film Superman di James Gunn per celebrare sia l'eredità dell'Uomo d'Acciaio sia l'attore che ha interpretato Clark Kent e il suo super alter ego per primo sul grande schermo.

Tutti e tre i figli di Christopher Reeve, Will Reeve e i suoi fratelli maggiori Matthew e Alexandra, di recente sono apparsi nel documentario di Ian Bonhote e Peter Ettedgui intitolato Super/Man. Il docu racconta la vita e la carriera del loro defunto padre, esplorando l'ascesa dell'attore a icona di Hollywood e l'incidente quasi fatale a cavallo nel 1995 che lo ha lasciato paralizzato dal collo in giù.

Will Reeve ha ricordi del padre solo post-incidente

"La maggior parte dei miei ricordi di mio padre lo vedono dopo l'incidente perché non avevo ancora tre anni quando è stato ferito”, ha detto Will Reeve a Variety in occasione del Sundance Film Festival. "Quindi vedere tutta la sua vita fino a quel momento rappresentata in modo così poetico, cinematografico e autentico dai nostri meravigliosi registi è stato un vero dono per me”.

In quell'intervista di Variety, a Will e ai suoi fratelli è stato chiesto cosa ne pensavano dell'apparizione di Christopher Reeve nel film di punta della Warner Bros. dell'anno scorso, The Flash, in cui la sua versione di Superman (ricreata con la CGI) viene avvistata dal Flash di Ezra Miller nel multiverso. Nessuno di loro aveva visto The Flash e non hanno avuto nessun tipo di coinvolgimento in quel cameo. Tuttavia l'apparizione di Will Reeve nel prossimo Superman segna un passo avanti nella relazione sinergica tra la famiglia e lo studio.

Il documentario Super/Man arriverà sul grande schermo nell’autunno 2024, per quanto riguarda gli Stati Uniti. In Usa, il docu è in programmazione in selezionati cinema il 21 settembre, seguito da una presentazione in onore del compleanno di Christopher Reeve, il 25 settembre.