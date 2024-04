Super/Man: The Christopher Reeve Story, cosa sapere sul documentario

Il documentario su Christopher Reeve

Realizzato con la partecipazione dei figli di Reeve, il film racconta non solo la carriera dell'attore, ma anche la sua sfera più intima, come l'amicizia con Robin Williams che, durante una visita all'amico ricoverato in ospedale, si travestì da proctologo russo per farlo sorridere. Il legame con Williams è descritto nel film come un elemento importante nei momenti difficili del protagonista, soprattutto a seguito dell'incidente nel 1995 in cui Reeve perse l'uso degli arti e la capacità di respirare in autonomia. Super/Man: The Christopher Reeve Story è un emozionante omaggio non solo a una grande icona del cinema internazionale, ma anche alla sua profonda amicizia con il collega e amico fraterno Robin Williams.