Alien: Pianeta Terra, il trailer della serie tv Disney

Quando l’oscurità cosmica si riversa sulla Terra, non c’è più spazio per la distinzione tra umano e macchina. È in questo mondo cupo e stratificato che prende forma Alien: Pianeta Terra, l’attesissima serie drama sci-fi di FX, ideata da Noah Hawley, il visionario dietro i successi Fargo e Legion. La serie debutterà il 13 agosto in esclusiva su Disney+, con i primi due episodi rilasciati simultaneamente, seguiti da un episodio a settimana ogni mercoledì. E oggi è stato il rilasciato il primo trailer ufficiale

Hawley, che ha saputo reinterpretare il noir e la mitologia mutante con eleganza e complessità, affronta ora l’universo Alien, uno dei franchise più amati della fantascienza e dell’horror cinematografico. Ma Alien: Pianeta Terra non è un semplice spin-off o reboot: è un ambizioso nuovo capitolo che unisce atmosfere cyberpunk, tensione horror e riflessioni filosofiche sul destino della specie umana

Un mondo nuovo, governato dalle corporazioni

Ambientata nel 2120, la serie ci trasporta in un pianeta Terra profondamente trasformato, non da guerre nucleari o invasioni aliene, ma dal dominio totalizzante di cinque megacorporazioni: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questa “Era Corporativa”, gli esseri umani convivono con cyborg e sintetici, in un equilibrio precario tra progresso e annientamento.

La svolta arriva quando Prodigy Corporation, sotto la guida del suo giovane e carismatico CEO, presenta una tecnologia rivoluzionaria: gli ibridi, robot umanoidi dotati di coscienza umana. Il primo prototipo, una figura femminile enigmatica e potente chiamata Wendy, segna l’inizio di una nuova era: quella dell’immortalità tecnologica.

Il ritorno dell’orrore: lo schianto della USCSS Maginot

Tutto cambia quando l’astronave USCSS Maginot – di proprietà della famigerata Weyland-Yutani – precipita su Prodigy City. L’impatto scatena una serie di eventi che porteranno Wendy, insieme a un gruppo di soldati e ibridi, a scoprire una minaccia antica, aliena e letale. Gli Xenomorfi tornano in scena, ma non sono più i soli mostri da temere: in un mondo dove la linea tra umano e artificiale si è dissolta, l’orrore assume nuove forme.

Un cast internazionale e una produzione d’eccellenza

A guidare il cast troviamo Sydney Chandler nel ruolo di Wendy, affiancata da Timothy Olyphant, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, Essie Davis e molti altri, in una coralità di personaggi che riflette la complessità del mondo in cui si muovono. Ogni figura rappresenta un nodo della nuova società postumana, dove identità, lealtà e paura si intrecciano in modi sempre più inaspettati.

La serie è prodotta da FX Productions e vanta tra i produttori esecutivi Ridley Scott – padre della saga originale – insieme a David W. Zucker, Joseph Iberti, Dana Gonzales e Clayton Krueger. Una squadra d’élite per garantire coerenza visiva, profondità narrativa e un rispetto filologico verso l’eredità del franchise.

Alien incontra Blade Runner: una riflessione sulla coscienza

Alien: Pianeta Terra non è solo una serie di mostri e battaglie spaziali: è una riflessione cruda e attuale sulla coscienza artificiale, sull’identità, e su cosa significhi essere vivi. La figura di Wendy, ibrido consapevole in un mondo di interessi economici e sperimentazioni etiche borderline, pone interrogativi che toccano il cuore del nostro presente.

Con la sua estetica cupa, i toni maturi e una scrittura stratificata, Hawley promette una serie che saprà soddisfare tanto gli appassionati dell’horror sci-fi quanto gli spettatori in cerca di un racconto profondo e inquietante. La nuova key art rilasciata da Disney+ mostra un pianeta Terra avvolto dalle tenebre, su cui incombe la minaccia aliena – e forse, ancor più, quella umana.