The Beatles, Sam Mendes presenta i Fab Four sul palco del CinemaCon

Harris Dickinson, britannico classe 1996, è esploso con il film Palma d'Oro a Cannes Triangle of Sadness ma il pubblico lo ha apprezzato anche in questa stagione come co-protagonista di Babygirl, pellicola controversa con Nicole Kidman.

Nella sua lista di titoli c'è anche The Warrior: The Iron Claw



