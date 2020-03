Lady Gaga posticipa l’uscita dell’album “Chromatica”. La decisione viene annunciata su Instagram

Lady Gaga ha annunciato il rinvio del nuovo album “Chromatica”. La popstar ha scelto di posticipare la pubblicazione del suo nuovo progetto discografico prevista per il 10 aprile. Su Instagram Lady Gaga ha motivato la sua scelta: «Ho deciso di rimandare l’uscita. Non è stata una scelta facile. La nuova data verrà comunicata presto. Stiamo vivendo tempi difficili, e nonostante credo sia importante cercare di trasmettere gioia, non mi sentivo di pubblicare un disco in un periodo come questo. Concentriamoci sul trovare soluzioni, tutta l’attenzione dev’essere sull’aiutare le persone più deboli». Una decisione sofferta ma condivisa da tutti i fan di Lady Gaga che hanno accolto positivamente la scelta di lasciar da parte la sua musica per focalizzare l’attenzione sull’emergenza Coronavirus.

Il nuovo singolo “Stupid Love”

A fine febbraio Lady Gaga ha pubblicato “Stupid Love”, primo singolo estratto dal nuovo album “Chromatica”. Una canzone oggetto anche di un misterioso leakaggio e che era stato poi pubblicato sul web. Il brano è stato poi prontamente cancellato per la felicità dei “little monsters” (i fan di Lady Gaga) presenti nel mondo. Dopo il grande successo di “A Star is Born” e del brano “Shallow”, la popstar è tornata alla dance e alle sonorità dei primi dischi. Nel video, carico di esplosioni di colore, appare metà umana e metà aliena, in un’eroina che converte all'amore le tribù intergalattiche in guerra. Il costume indossato ricorda una guerriera ispirata ai personaggi animati anni 90 come Sailor Moon e Power Rangers. Il video di “Stupid Love” è stato girato con un iPhone 11 Pro e diretto dal regista Daniel Askill.

L’attesa per il nuovo album

“Chromatica” sarà il sesto album in studio di Lady Gaga e arriva a quattro anni di distanza da “Joanne”. L’attesa per il nuovo progetto discografico è altissima considerando che l’artista potrebbe ritoccare il record come prima donna a conquistare per cinque volte consecutive il primo posto in classifica negli Stati Uniti nella prima settimana di pubblicazione. Negli ultimi tempi Lady Gaga si è dedicata alla recitazione e dopo aver partecipato nel 2015 alla quinta puntata di "American Horror Story: Hotel" di Ryan Murphy, ha conquistato anche il Golden Globe come migliore attrice in una mini-serie/film per la TV. Il suo debutto al cinema è arrivato con “A Star Is Born” e il brano portante del film “Shallow”, in duetto con Bradley Cooper, le ha permesso di conquistare il premio Oscar come miglior canzone.