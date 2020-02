Lady Gaga è tornata e lo ha fatto con un brano che la riporta alla dance pop e alle sonorità dei primi dischi della star, come per esempio "Born This Way". Nel video, Miss Germanotta è metà umana e metà aliena, e in un'esplosione di colori si trasforma in un’eroina che converte all'amore le tribù intergalattiche in guerra. Sembra uscita direttamente dagli anni 90 tra capelli e make rosa da guerriera che rimanda chiaramente a un personaggio che può essere un incrocio tra Sailor Moon e un Power Ranger. Se la canzone si conosceva già, perché per colpa di un hacker è ormai online da fine gennaio, con la pubblicazione delle prime immagini del video su YouTube, si è scoperto che è stato girato con un iPhone 11 Pro e diretto dal regista Daniel Askill.

In attesa del nuovo album

Il suo quinto, e per il momento ultimo, album in studio risale a "Joanne", uscito nell'ottobre 2016 e le valse il debutto al primo posto nella Billboard Top 200, diventando anche il suo quarto album consecutivo al 1 posto. È stata la prima donna a raggiungere questo risultato nello scorso decennio. Ma fan cominciavano a sentire la sua mancanza, perché erano ormai quattro anni che la nuova regina del pop non si dedicava più a un nuovo album ma coltivava la carriera da attrice, iniziata nel 2015 con la partecipazione alla quinta puntata di "American Horror Story: Hotel" di Ryan Murphy. Il ruolo le è valso il Golden Globe come migliore attrice in una mini-serie/film per la TV. In “A Star Is Born” ha ben figurato e ha anche portato a casa il più importante riconoscimento dell'Academy per “Shallow” come miglior canzone. I tre brani composti per il film, il già citato Shallow”, "Always Remember Us This Way" e "I'll Never Love Again", hanno sicuramente mitigato l'attesa ma ora i fan possono godersi il nuovo pezzo e sognare il prossimo album, anche se ancora non si conosce né la data di uscita, né altre informazioni. Quello che si sa, per il momento, è che Gaga riprenderà ad aprile per un decina di date la “residency” a Las Vegas, iniziata a dicembre 2018