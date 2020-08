BTS, a settembre il film sull'ultimo tour: "Break The Silence"

Il gruppo sudcoreano, campione d'incassi nel 2019, sarà protagonista nelle sale con "Break The Silence": in Italia dal 10 al 13 settembre

192 milioni di dollari (circa 166 milioni di euro) per 42 concerti. Questi sono i numeri spaventosi degli BTS, il gruppo sudcoreano simbolo del K-pop che ha letteralmente demolito qualsiasi primato in termini di incasso nel 2019. Secondo i dati della IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo, i sette ragazzi asiatici hanno superato persino i Rolling Stones e sono stati tra i dieci artisti che hanno venduto più dischi in tutto il Pianeta.

I ribattezzati Bangtan Boys si siedono comodamente al tavolo di alcuni giganti del pop e del rock internazionale come Taylor Swift, Ed Sheeran, Post Malone, Billie Eilish, i Queen, Ariana Grande ma facendo meglio di colossi come Beatles, Lady Gaga e Drake. La pandemia non ha intaccato più di tanto questa incredibile macchina da soldi perché lo scorso giugno il loro concerto in streaming ha incassato addirittura 20 milioni di dollari.

Tutto per la gioia di “Big Hit”, l’etichetta discografica che ha deciso di quotarsi in borsa e che è in grande espansione, anche grazie al successo dei BTS ormai apprezzati in ogni angolo del pianeta. Non finisce qui perché gli autori di “Map of the Soul: 7”, capaci di vendere oltre 20 milioni di dischi nella loro Corea del Sud, si apprestano a essere grandi protagonisti anche al cinema.

“BREAK THE SILENCE” AL CINEMA: IL QUARTO FILM DEI BTS. NUOVO SUCCESSO IN ARRIVO?

I Bangtan Boys usciranno nelle sale italiane dal 10 al 13 settembre con “Break The Silence”, il film concerto che racconta il dietro le quinte del loro ultimo tour mondiale. Il gruppo ha riempito gli stadi di mezzo mondo tra Los Angeles, Chicago, New York, Londra, Parigi, San Paolo, Osaka, Riyadb e Seoul, la capitale della loro Corea del Sud. Quello in uscita è addirittura il quarto film dei BTS, a un anno di distanza da “Bring The Soul: The Movie”, opera capace di guadagnare addirittura 24,3 milioni di dollari al box office.

Nel 2019 richiamarono in sala milioni di fan anche con “BTS World Tour: Love Yourself in Seoul”, mentre la loro prima apparizione sul grande schermo risale al 2018 con “Burn the Stage: The Movie”, diretto da Park Jun-soo (il maestro li ha accompagnati anche nella loro ultima fatica cinematografica).