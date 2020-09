BTS: il primo gruppo coreano sul podio della classifica Billboard

La band K-Pop balza in testa alla prestigiosa graduatoria americana col singolo “Dynamite”: ennesimo successo per i ragazzi asiatici, che pensano a un featuring con Lady Gaga

I BTS hanno appena scritto una pagina di storia. Il noto gruppo K-Pop ha infatti debuttato al numero 1 della classifica Billboard Hot 100 con il loro nuovo singolo “Dynamite”: per la prima volta una band sudcoreana esordisce in cima alla prestigiosa graduatoria stilata dalla rivista statunitense, un vero e proprio punto di riferimento per la discografia americana. I sette ragazzi hanno battuto loro stessi, perché a febbraio 2020 si erano fermati al quarto posto con il brano “ON”.

La portata di questo traguardo è enorme. La Hot 100 raggruppa infatti i dati di ascolto di ogni genere musicale negli USA, mettendo insieme gli ascolti nelle più varie modalità (streaming, radio e via dicendo) oltre alle vendite. “Dynamite” ha fatto saltare il banco negli ultimi dieci giorni (è uscito lo scorso 21 agosto): nella prima settimana, soltanto negli Stati Uniti d’America, ha ottenuto 33,9 milioni di stream e 300.000 vendite. Con 265.000 download è inoltre il più grande debutto da settembre 2016, ovvero da quando Taylor Swift ne fece registrare 353.000 con la sua “Look What You Made Me Do”.