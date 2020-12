Ariana Grande conquista un nuovo record su Spotify

Nonostante il terzo posto conquistato su Spotify, Ariana Grande può però essere davvero soddisfatta dei riscontri ottenuti soprattutto negli Stati Uniti. Grazie al singolo “ Positions ” è infatti l’unica artista ad aver conquistato il primo posto della classifica US Billboard Hot 100 con tre debutti . Prima della title track dell’ultimo album, aveva raggiunto la vetta con i duetti " Stuck With U " con Justin Bieber e " Rain on Me " feat. Lady Gaga. Con questi risultati è diventata la prima e unica artista della storia ad aver debuttato alla n°1 della Billboard Hot 100 tre volte in un anno.

Il 2020 di Ariana Grande

approfondimento

Ariana Grande, i 5 video musicali più belli

Record, collaborazioni e tanta musica. Il 2020 di Ariana Grande è iniziato con il botto grazie ai singoli “7 Rings” e “Thank U, Next” che a gennaio hanno raggiunto il miliardo di streams su Spotify. Dopo un breve periodo di pausa e la chiusura dell’era “Thank U, Next”, pubblica con Justin Bieber il singolo “Stuck with U” per aiutare i figli degli operatori sanitari che affrontano l’emergenza sanitaria(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Dopo pochi giorni arriva anche “Rain on me”, singolo di Lady Gaga che vede la sua partecipazione. Entrambi brani conquistano il primo posto in classifica al debutto. Ad agosto Ariana Grande conquista quattro MTV Video Music Awards e due mesi dopo annuncia l’uscita di un nuovo album. Il 30 ottobre arriva il progetto “Positions” anticipato dal singolo omonimo anche questo al primo posto al debutto. A dicembre collabora con Mariah Carey e Jennifer Hudson nel remix della canzone “Oh Santa!” e presenta il docu-film “Ariana Grande: Excuse Me, I Love You” rilasciato il 21 dicembre. La pellicola ripercorre lo Sweetener World Tour tra Nord America ed Europa. Nello stesso giorno Ariana Grande ha annunciato il suo matrimonio con Dalton Gomez. L’artista ha mostrato il prezioso anello che le ha regalato il fidanzato, agente immobiliare per case e ville di lusso. Nella gallery pubblicata la cantante ha scritto “Per sempre e anche di più” a corredo delle immagini condivise.