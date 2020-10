Ariana Grande, è uscito il nuovo singolo Positions: il testo

Positions è il singolo che ha dato il via alla nuova era discografica di Ariana Grande . Poche ore fa la popstar ha pubblicato il brano che ha ispirato anche il titolo del disco di inediti in uscita tra pochi giorni, più precisamente venerdì 30 ottobre.

Ariana Grande ( FOTO ) si prepara quindi a scalare le classifiche in ogni del pianeta. Il suo ultimo album Thank U, Next pubblicato il 23 dicembre 2019, ha dominato le chart a livello internazionale raggiungendo anche la prima posizione della US Billboard 200.

L’attesa è finalmente terminata. La voce di Dangerous Woman , classe 1993 , ha pubblicato il nuovo inedito, arrivato dopo il duetto di enorme successo con Lady Gaga ( FOTO ) sulle note di Rain On Me, in grado di conquistare numerose e prestigiose certificazioni, tra le quali un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie sul suolo a stelle e strisce.

approfondimento

Ariana Grande da record su Instagram: 200 milioni di follower

Ecco il testo di Positions:

Heaven sent you to me

I’m just hoping I don’t repeat history

Boy I’m tryna meet your mama

on a Sunday

Then make a lotta love

on a Monday

Never need no

No one else, babe

‘Cause I’ll be

Switching the positions for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for

Perfect, perfect

You’re too good to be true

But I get tired of running

Now I’m running with you (with you)

Said boy I’m tryna meet your mama

on a Sunday

Then make a lotta love

on a Monday

Never need no

No one else babe

‘Cause I’ll be

Switching the positions for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you

This some that I

Usually don’t do

But for you I kinda

Kinda want to

Cause you’re down for me

And I’m down too

Yeah I’m down too

Switching the positions for you

This some that I

Usually don’t do

But for you I kinda

Kinda want to

Cause you’re down for me

And I’m down too

Switching the positions for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you

Cooking in the kitchen and I’m in the bedroom

I’m in the Olympics way I’m jumping through hoops

Know my love infinite nothing I wouldn’t do

That I won’t do, switching for you