Ariana Grande svela la cover del nuovo singolo Positions

Manca sempre meno all’inizio della nuova era discografica di Ariana Grande . Archiviata con successo la collaborazione con Lady Gaga sulle note di Rain On Me, la voce di Into You si prepara all’uscita del nuovo singolo Positions.

Un annuncio inaspettato che ha mandato in visibilio i fan, dopo una lunga attesa il pubblico potrà finalmente ascoltare il nuovo progetto discografico della popstar che negli ultimi anni ha dominato le classifiche in ogni angolo del pianeta; infatti, nei giorni scorsi Ariana Grande ha annunciato l’arrivo del nuovo singolo Positions che avrà il compito di anticipare l’album omonimo in uscita venerdì 30 ottobre.

Ariana Grande: il successo

approfondimento

Ariana Grande, Positions: le date di uscita del singolo e dell'album

Ariana Grande, classe 1993, è tra le artiste più popolari e di maggior successo degli ultimi decenni. Singolo dopo singolo la cantante ha inanellato consensi straordinari imponendosi come un vero e proprio fenomeno mediatico.

Tra i suoi brani di maggior popolarità troviamo One Last Time, Dangerous Woman, No Tears Left To Cry, God Is a Woman e Thank U, Next, quest’ultimo certificato con ben cinque dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre cinque milioni di copie.