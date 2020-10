Ariana Grande, Positions: le date di uscita del singolo e dell'album

Il successo di “thank u, next” e delle collaborazioni con Lady Gaga e Justin Bieber

L’ultimo album di Ariana Grande “thank u, next” è stato pubblicato nel 2019 e ha esordito al primo posto della Billboard Chart. Ha ottenuto due dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre due milioni di copie e due nomination alla sessantaduesima edizione dei Grammy Awards nelle categorie Album of the Year e Best Pop Vocal Album. La cantante è stata protagonista assoluta di questa primavera, prima con “Stuck With U”, il brano in collaborazione con Justin Bieber il cui ricavato è andato alla 1st Responders Children’s Foundation, volta a sostenere le famiglie di medici, paramedici, polizia e pompieri che per primi hanno fronteggiato l’emergenza Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA); successivamente ha partecipato a “Rain On Me” di Lady Gaga, che ad oggi conta oltre 233 milioni di views su YouTube e quasi 400 milioni di stream su Spotify. Agli Mtv Video Music Awards Ariana Grande ha conquistato quattro premi: tre statuette per “Rain On Me” nelle categorie “Canzone dell’anno”, “Migliore collaborazione” e “Migliore Fotografia”, mentre per “Stuck With U” ha ottenuto il premio nella speciale categoria “Miglior Video girato in casa”.

Gli indizi sul nuovo album di Ariana Grande

Nei giorni scorsi, Ariana Grande aveva annunciato, con un tweet, di essere entusiasta all’idea di poter rivelare che ottobre sarebbe stato il mese d’uscita del suo nuovo disco. Il tweet è stato poi ricondiviso anche sui vari social (Instagram e Facebook) scatenando l’entusiasmo dei fan dell’artista. Sono quasi 4 milioni i like conquistati solo su Instagram, un dato esorbitante che sottolinea il grande seguito di Ariana Grande. Già a settembre la cantante aveva solleticato l’attenzione dei suoi fan con un video e un’anteprima audio di un nuovo brano. Il filmato vede l’artista all’interno di uno studio di registrazione insieme a un’orchestra.