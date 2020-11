Ariana Grande, record con il maggior numero di primi posti in America

La stella del pop continua inarrestabile il suo momento d’oro. Dopo gli straordinari consensi ottenuti grazie alle collaborazioni Stuck With U con Justin Bieber e Rain On Me con Lady Gaga , la voce di Thank U, Next ha messo a segno un nuovo importante traguardo.

Ariana Grande: il successo

Nel corso degli anni Ariana Grande, classe 1993, si è imposta come un vero e proprio fenomeno mediatico conquistando pubblico e critica. Singolo dopo singolo la popstar (FOTO) ha inanellato un successo dietro l’altro vendendo milioni di copie in tutto il mondo, tra i suoi brani più popolari troviamo One Last Time, Dangerous Woman, Into You, No Tears Left To Cry e 7 Rings.

Per quanto riguarda gli album, spicca Sweetener, premiato alla sessantunesima edizione dei Grammy Awards nella categoria Best Pop Vocal Album.